Zurück in der A-Klasse: Junges Eichenau-Team nimmt den Fahrstuhl nach oben

Von: Hans Kürzl

Michael Schröferl: Trainer, FC Eichenau II © FuPa

Ein bisschen hat die zweite Mannschaft des FC Eichenau in den vergangenen Jahren das Klischee der Fahrstuhlmannschaft bedient.

Eichenau – Nach sieben Jahren B-Klasse hatten die Fußballer 2019 den Sprung in die A-Klasse geschafft. Nach zwei Spielzeiten, die coronabedingt drei Jahre dauerten, landete man wieder in der B-Klasse. „Dort war der sofortige Wiederaufstieg nicht das Thema“, sagt Trainer Michael Schröferl.

Für ihn machte diese Zielsetzung das Arbeiten entspannter, war er doch gerade von der SpVgg Wildenroth an den Starzelbach gewechselt. Zudem hatte er sieben A-Jugendliche ins Team bekommen, die alle auf einmal den Sprung in den Herrenbereich packen sollten.

Im ersten Teil der Saison 2022/23 klappte das schon recht gut. Dank des besten Angriffs in der Gruppe und einer stabilen Abwehr qualifizierte Eichenau sich sehr sicher für die Meisterrunde im Frühjahr. Die Laune stieg und auch die Zielsetzung: „Wenn wir schon mal in dieser Runde sind, wollen wir auch aufsteigen“ beschreibt Schröferl die Stimmung.

Wieder stellte man die offensivfreudigste Formation – neben Mitaufsteiger Ethnikos Puchheim. Und bereits am vorletzten Spieltag konnte man die Korken knallen lassen: Der sofortige Wiederaufstieg war geschafft. Mit einem weitgehend unveränderten Team soll nun der Klassenerhalt gesichert werden. Hinzu kommen wieder Spieler aus der eigenen Jugend, diesmal allerdings nur zwei. „Es wird eine gute Truppe bleiben“, sagt Schröferl. Insgeheim hofft er, den Klassenerhalt bereits im November eingetütet zu haben – mit dem Erreichen der Meisterrunde.

Wieder in der A-Klasse zu sein und dort zu bleiben, ist laut Schröferl für den Verein wichtig. „Weil dann der Unterschied zur ersten Mannschaft in der Kreisliga nicht so groß ist.“ Da bestehe eine gute Verbindung zwischen den Teams. Mit Markus Wex und dem neuen Chefcoach Sebastian Schmeiser bestehe ein vertrauensvolles Verhältnis und ein reger Austausch. Beste Voraussetzung, um den Ruf der Fahrstuhlmannschaft loszuwerden. (hk)

Die Serie

Die Saison ist zu Ende. Zeit also, um auf die Gewinner und Verlierer der abgelaufenen Spielzeit zurückzublicken. Das Tagblatt stellt die Auf- und Absteiger in loser Reihenfolge vor.