A-Klasse 1: Kampf um Platz zwei entscheidet sich erst am letzten Spieltag

Von: Thomas Benedikt

Maximilian Schindler: FC Landsberied © FuPa

Die Entscheidung im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz der A-Klasse 1 ist auf nächste Woche verschoben worden.

Fürstenfeldbruck – Sowohl der SV Haspelmoor als auch die SpVgg Wildenroth hielten sich schadlos. Die besser Ausgangslage liegt derweil knapp beim SVH. In der A-Klasse 2 trudelt die Saison für dei meisten Landkreis-Teams locker dem Ende entgegen.

A-Klasse 1

SC Oberweikertshofen III - TSV Jesenwang 0:3 (0:2) – Einen Platz in der Tabelle geklettert ist der TSV Jesenwang dank seines Auswärtssiegs in Oberweikertshofen. Auf die Siegerstraße brachte die Gäste ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause. Benedikt Schlemmer (38.) und Johannes Drexler versenkten den Ball für die Gäste im Netz. Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Markus Heider war erst einmal Torflaute angesagt. Erst in der 84. Minute sorgte Lukas Stangl mit dem Tor zum 3:0 für Klarheit.

FSV Aufkirchen - SV Mammendorf II 1:1 (0:0) – Einen Achtungserfolg konnten die Kicker des FSV Aufkirchen noch einmal am vorletzten Spieltag feiern. Für die Zuschauer war das 1:1-Remis aber alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen. Bis zur 85. Minute mussten sie warten, ehe Robert Patsch den FSV Aufkirchen in Führung brachte. Die Träume von einem Heimsieg währten allerdings nur kurz bei den Gastgebern. Schon vier Minuten später glich Michael Brunetti für die Gäste aus.

FC Landsberied - SV Prittriching II 5:0 (4:0) – Das Thema Aufstieg ist beim FC Landsberied zwar durch, das Fußballspielen einstellen kommt für das Team von Trainer Wolfgang Reinhardt dennoch nicht in Frage. In einer stürmischen Anfangsphase überrannten die Gastgeber den SV Prittriching II regelrecht. Maximilian Schindler (8. und 20.), David Peters (14.) und Linus Printz (38.) sorgten bereits bis zur Halbzeitpause für klare Verhältnisse. „Das war dann auch in der Höhe verdient“, sagt FCL-Fußball-Chef Max Bals. Im zweiten Durchgang ließen es die Gastgeber dann etwas ruhiger angehen. Lediglich Printz trug sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein (82.).

SV Haspelmoor - RW Überacker 1:0 (1:0) – Ein einziges Tor reichte dem SV Haspelmoor, um die Chancen auf den Aufstieg am Leben zu halten. Dank des Siegs gegen Überacker steht dem SVH am letzten Spieltag ein Fernduell mit der SpVgg Wildenroth um den Relegationsplatz bevor. Von einem verdienten Erfolg sprach Haspelmoors Teamsprecher Heinrich Feigl. „Wir haben das Spiel in der Hand gehabt.“ Das goldene Tor gegen die Rot-Weißen aus Überacker erzielte Moritz Hochholzer bereits in der 34. Minute. Dass im zweiten Durchgang offensiv nicht mehr viel passierte, lag laut Feigl auch an Schiedsrichter Peter Rascher. Die erste Halbzeit hätte der noch hervorragend geleitet. „Dann war er wie ausgewechselt.“ Viele umstrittene Entscheidungen – darunter ein wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht gegebenes Tor für den SVH – brachten viel Unruhe ins Spiel.

SC Schöngeising - SpVgg Wildenroth 0:2 (0:2) – Einen Funken Hoffnung, dass es noch was wird mit dem Aufstieg habe er noch, sagt Wildenroths Team-Sprecher Jürgen Throm. Doch die Chancen für die SpVgg stehen nach Haspelmoors Erfolg nicht gut. Dabei hat Wildenroth alles dafür getan, um doch noch um den Sprung in die Kreisklasse mitzuspielen. Die Partie in Schöngeising kippte schon früh in Richtung der Gäste. Felix Dischl (13.) und Tobias Kapsch (34.) sorgten für die 2:0-Pausenführung, die auch der Endstand sein sollte. Wildenroth hätte gar mit drei Toren zur Pause führen können, doch die Gäste vergaben kurz vor dem Pausenpfiff noch einen Elfmeter.

A-Klasse 2

TSV Gernlinden - FC Emmering II 3:0 (2:0) – Nichts anbrennen ließen die Gastgeber aus der Gemeinde Maisach gegen Emmerings Reserve. Bereits zur Halbzeit war die Mannschaft von Spielertrainer Markus Gschwandtner auf Siegeskurs. Den ersten Schritt in diese Richtung hatte Daniel Schwartz mit seinem Führungstor in der 11. Minute gemacht. Den Deckel endgültig drauf packte dann Christofer Welser mit seinen Toren kurz vor der Halbzeit (45.) und wenige Minuten vor Abpfiff (78.).

BVTA FFB - TV Stockdorf 2:2 (1:1) – Immer wieder Miralem Brkic. Der Stürmer des BVTA Fürstenfeldbruck ist in dieser Saison so etwas wie die Lebensversicherung seines Teams. Knapp über die Hälfte der BVTA-Treffer (59 Tore) geht auf das Konto des Offensivmanns (30 Tore). Eines davon rettete den Bruckern im Heimspiel gegen den TV Stockdorf zumindest einen Punkt. Zweimal liefen die Gastgeber am Sonntag einem Rückstand hinterher. Die Stockdorfer Führung durch Kadir Sadovic (16.) konnten Burhan Ferik gute zehn Minuten später schon egalisieren. Das selbe Spiel wiederholte sich dann in Halbzeit zwei. Wieder gingen die Gäste in Front – diesmal durch ein Eigentor von Ozan Ileri (77.). Wieder schlug der BVTA binnen zehn Minuten zurück. In der 86. Minute besorgte Brkic mit seinem 30. Saisontor im gerade einmal 23. Spiel den 2:2-Endstand.

Miralem Brkic, BVTA Fürstenfeldbruck © FuPa

SV Puchheim - FC Eichenau II 1:1 (0:1) – Der SV Puchheim tritt im Niemandsland der A-Klasse 2 weiter auf der Stelle. Daran ändert auch das erst spät erkämpfte 1:1-Unentschieden gegen die zweite Garde des FC Eichenau nichts. Timm Behler hatte die Gäste vor rund 70 Zuschauern früh in Führung gebracht (13.). Dann war erst einmal Torflaute angesagt. Doch als alles schon alles nach einem Eichenauer Sieger aussah, zeigte Schiedsrichter Vince Heiligensetzer in der 87. Minute auf den Punkt: Elfmeter. Michael Pichler ließ sich die Chance nicht entgehen und netzte zum 1:1 ein. (Thomas Benedikt)