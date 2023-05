A-Klasse L: Sieben-Tore-Spektakel in Germering – Weßlings Zweite verkauft sich teuer in Emmering

Von: Kilian Drexl

Ihre Treffer waren nicht genug: Johannes Wittenberger (l.) und Max Frühholz (r.) trafen für den TSV Hechendorf. © TSV Hechendorf

In der A-Klasse L gibt sich der FC Emmering II keine Blöße und schlägt Weßling II. Der TSV Hechendorf unterliegt in Germering trotz dreier Tore.

FC Emmering II – SC Weßling II 3:1 (1:0)

Beim Tabellenführer FC Emmering II gab es für die Reserve der Weßlinger wieder nichts zu holen. Trotzdem schlug sich die Mannschaft gegen den auf dem Papier klar überlegenen Gegner lange wacker. „Wir haben es eigentlich gut verteidigt, aber dann bekommst du kurz vor der Pause einen blöden Elfmeter gegen dich“, beklagte Co-Trainer Lukas Grosser. Den Strafstoß verwandelte Florian Stock zur Pausenführung.

Die Gäste kamen aber wach aus der Kabine und durch Ardi Selimi zum Ausgleich (52.). Allerdings hatte Emmering in der turbulenten Anfangsviertelstunde des zweiten Durchgangs die passende Antwort gleich doppelt parat.

Zunächst profitierte Patrick Sy davon, dass die Weßlinger Defensive einen langen Ball unterschätzte, wenig später fand ein Schuss von Maximilian Stadlmayer den Weg zum 3:1-Endstand ins Tor. Grossers Fazit fiel dennoch positiv aus: „Wir haben mit nur zwölf Mann auf einem sehr großen Platz gut dagegengehalten.“

Tore: 1:0 Stock (43., Elfmeter), 1:1 Selimi (52.), 2:1 Sy (57.), 3:1 Stadlmayer (60.)

SV Germering – TSV Hechendorf 4:3 (2:1)

Erneut gelang es dem TSV Hechendorf nicht, ein torreiches Spiel für sich zu entscheiden, und unterlag am Sonntag in Germering zum zweiten Mal in Folge mit 3:4. Die Mannschaft von Trainer Tom Ruhdorfer drückte gleich auf ein frühes Tor. „Wir können direkt in den ersten zehn Minuten zwei oder drei Tore machen“, beschrieb Ruhdorfer.

In Führung gingen aber die Hausherren. Nach einem Fehlpass in der Hechendorfer Hintermannschaft legte Schönbauer wenig später sogar das 2:0 nach. Johannes Wittenberger konnte vor dem Halbzeitpfiff noch mal verkürzen. In der umkämpften Partie präsentierte sich Germering aber weiter effektiver und erhöhte auf 4:1. Hechendorf warf daraufhin noch mal alles nach vorne. Trotz der Anschlusstreffer von Max Frühholz und Johannes Wittenberger sprang aber kein Punkt mehr für die Ruhdorfer-Elf heraus. (kd)

Tore: 1:0, 2:0 Schönbauer (3., 16.), 2:1 Wittenberger (37.), 3:1 Hohlweg (53.), 4:1 Schönbauer (73., Elfmeter), 4:2 Fruehholz (77.), 4:3 Wittenberger (90.+1)