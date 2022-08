Die Maisacher Derbyliga eröffnet ihre Saison: Vier Gemeinde-Vereine in der A-Klasse 3

Artistische Zweikampfführung gehört zum Repertoire des TSV Gernlinden (in Blau). © Peter Weber

Die Gemeinde Maisach stellt fast die Hälfte aller Mannschaften in der A-Klasse 3. Die Folge: Ein Nachbarschaftsduell nach dem anderen.

Gernlinden – Derbys gleich am Anfang der Saison scheinen in Mode. Die Bundesliga eröffnet so in Berlin, die B-Klasse in Puchheim. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Fußballfans in der Gemeinde Maisach zunächst einmal in der ersten Hälfte der Saison erleben werden: Ortsduelle satt zwischen den Erstvertretungen aus Gerlinden, Malching und Überacker sowie dem zweiten Maisacher Team. Eröffnen werden den Derby-Reigen am Sonntag, 15 Uhr, der TSV Gernlinden und der SC Maisach II.

Mit großen Ansprüchen geht man beim TSV nicht in die Saison. „An Aufstieg denken wir nicht“, sagt Trainer Conny Benner. Gernlinden hat einen mittelgroßen Umbruch zu bewältigen. Dazu musste man im Juni auch die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Doch gerade das soll Stabilität reinbringen. „Wir hatten da immer viele Wechsel, waren selten eingespielt“, so Coach Benner. Das werde sich nun mit einem einheitlichen Kader ändern. Ein Ziel hat er allerdings schon: „Wir wollen in der Gemeinde zeigen, dass der TSV sportlich eine gute Nummer ist.“

Nimmt man den Tabellenplatz vom Vorjahr als Maßstab, besteht auch für die Zweitvertretung des SC Maisach Luft nach oben. Zwar hatte man aufgrund der Abstiegsregelung – nur der Letzte stieg ab – kaum Sorgen. Dennoch lieferte der SCM am Ende bei erzielten und kassierten Treffern die zweitschlechteste Quote ab. Die Derbyliga ergänzen noch der TSV West und BVTA aus Fürstenfeldbruck und wenn man so will der FC Emmering II. Einzig der TSV Geiselbullach II bestreitet seine Spiele ohne jeden Derbycharakter. (Hans Kürzl)