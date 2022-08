Zum Startsieg braucht’s einen Elfmeter: Gernlinden behält die Oberhand gegen Maisach II

Fest im Griff hatten Torhüter – hier Maisachs Tobias Schuster – und Abwehrreihen das Geschehen für die meiste Zeit der Partie. © Peter Weber

Das erste von zahlreichen Maisacher Ortsderbys hat der TSV Gernlinden mit 1:0 (0:0) gegen die Zweitvertretung des SC Maisach gewonnen.

Gernlinden – Für den Treffer sorgte in der 63. Minute TSV-Kapitän Markus Gschwandtner mit einem verwandelten Foulelfmeter.

Die letzte halbe Stunde war es auch, in der sich die Ereignisse im Vergleich zu dem Geschehen vorher ballten. Knapp eine Viertelstunde nach dem Führungstreffer hätte Gernlindens Norman Rickert beinahe für die Entscheidung gesorgt, ohne dass er selbst allzu viel dafür getan hätte. Er war von Maisachs Keeper Tobias Schuster, der eigentlich einen Rückpass ins Feld schlagen wollte, am Kopf angeschossen worden. Der Ball kullerte dann aber ein paar Zentimeter am Gehäuse des SCM vorbei.

Schusters Vorderleute dezimierten sich dann in einer etwas hektischer werdenden Schlussphase selbst. Sabir Alishah sah in der 90. Minute die Rote Karte, weil innerhalb einer kleinen Rudelbildung der aktivste war. Und Florian Härtter erhielt in der Nachspielzeit vom unaufgeregt leitenden Gröbenzeller Schiedsrichter Florian Schulleri die Gelb-Rote Karte. „Ich habe nichts gesagt, überhaupt nichts“, versuchte Härtter sich nach Spielende zu verteidigen.

Ereignisarme erste Halbzeit

In Halbzeit eins und der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs tat sich dagegen fast nichts, was für die offiziell 60 Fans groß als Diskussionsstoff getaugt hätte. Passable Ansätze waren auf beiden Seiten zu erkennen. Doch je näher die Teams dem jeweils gegnerischen Strafraum kam, um so harmloser wurden sie. All zu viel Mühe hatten die Defensivreihen nicht, das Geschehen im Griff zu behalten. Gleichwohl war Gernlindens Trainer Conny Benner der Ansicht, „dass wir schon den durchdachteren Ball gespielt haben“. Das 1:0 erachtete Benner daher als verdient. „War wichtig, dass wir den ersten Schritt in die neue Saison mit einem Erfolgserlebnis gehen konnten.“ Wenn sich eine Mannschaft noch finden müsse, um die Rädchen wunschgemäß fein zu justieren, sei ein Sieg wertvoll für das Selbstvertrauen.

Dass das gegen den Ortsrivalen gelungen sei, sei ein zusätzliches Schmankerl. Die Kicker SCM hatten es dagegen eilig, sich vom Ort des Geschehens zu verdrücken. (Hans Kürzl)