Haspelmoor bezwingt Wildenroth in packender Partie

Die Partie zwischen Haspelmoor und Wildenroth wurde intensiv geführt. © merkur

Haspelmoor und Wildenroth liefern sich intensive und dramatische Partie; am Ende ist Haspelmoor knapp überlegen.

Haspelmoor – Am Ende war es im Haspelmoorer Strafraum richtig wild. Wildenroth drängte, bis unter die Haarspitzen entschlossen, die Partie noch in die eigene Richtung zu drehen. Doch die Gastgeber brachten immer wieder ein Bein oder ihr Torwart Daniel Lindemann die Finger dazwischen.

Am Ende einer hochintensiv bis emotional geführten Partie jubelten die Gastgeber über ein 2:1 (1:1). Für den SVH hatten Marco Kistler und Spielertrainer Jürgen Schamberger getroffen. Den zwischenzeitlichen Wildenrother Ausgleich hatte Maximilian Scheidl erzielt. Allerdings war das Spiel überschattet von der Verletzung des Haspelmoorers Philip Huber, der sich nach einer ersten Mitteilung unverschuldet von einem Gegenspieler die Hand brach und per Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Was den Gastgebern einen Teil der Emotionen lieferte. „Wir haben uns in der Halbzeit geschworen, dass wir für den Philip spielen“, erklärte Schamberger, was sich in der Kabine abgespielt hatte. Den Rest an hoher Mentalität hatte die personelle Situation bedingt, die für Schamberger in Richtung Zahnfleisch ging. Sieben Langzeitverletzte hatten den Einsatz von zwei Jugendlichen nötig gemacht und den Zugriff auf die in der C-Klasse spielende zweite Mannschaft. „Das kannst Du nur mit Leidenschaft ausgleichen“, so Schamberger.

Diskussion über Schiedsrichterentscheidungen

In dieser Beziehung hatte auch die SpVgg Wíldenroth viel anzubieten – nicht gewillt, die vor dem Spiel bestehenden drei Punkte Vorsprung preiszugeben. So hatte die Partie von Anfang etwas von einem echten Endspiel um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Begleitet waren die 90 Minuten auch davon, dass es der aus dem Südschwäbischen kommende Schiedsrichter Norbert Schimetschek je nach Entscheidungslage keinem der beiden Fanlager so richtig recht machen konnte. Bisweilen wirkte er pingelig oder unsicher in seinen Entscheidungen.

Was Wildenroths Sprecher insbesondere Mitte der zweiten Halbzeit als Steilvorgabe empfand. „Der Schiedsrichter hat uns mindesten das Unentschieden geklaut“, kritisierte Throm die Freistoß-Entscheidung, die zum Siegtreffer der Gastgeber geführt hatte. Ein wenig an die eigene Nase fasste sich Throm dann auch. „Unsere schlechte Chancenverwertung und ein guter gegnerischer sind dazu gekommen.“ Außerdem habe man durch die Niederlage gegen Oberweikertshofen Haspelmoor selbst wieder ins Rennen gebracht.

Nun spricht der direkte Vergleich für den SVH. Doch Throm vermittelt Kampfgeist: „Aufgeben, wir, ganz bestimmt nicht.“ (Hans Kürzl)