B-Klasse kompakt: Peschek-Dreierpack bringt Althegnenberg auf Kurs

Während sich der SV Althegnenberg am Wochenende in Torlaune präsentierte, bekam GW Gröbenzell den Sieg am Grünen Tisch zugesprochen.

Landkreis – Vier B-Klassisten aus dem Landkreis sind noch ungeschlagen. Dies ist zum einen die Zweitvertretung des TSV Moorenweis (Gruppe 3), die sich zudem mit 16 Treffern in drei Spielen sehr torhungrig zeigt. In dem Kreis vertreten sind noch die ersten Mannschaften vom SV Kottgeisering, Ethnikos Puchheim und GW Gröbenzell. Die Grün-Weißen haben diese weiße West auch ein wenig dem Nichtantreten ihres Gegners zu verdanken.

B-Klasse 1

FC Eichenau II - SV Kottgeisering 1:2 (0:0) – Beinahe rundum zufrieden war Kottgeiserings Trainer Uwe Slowik nach dem Erfolg seiner Mannschaft über die zweite Garde der Starzelbacher. Sein einziger Kritikpunkt: Der Sieg fiel in seinen Augen zu niedrig aus. „Ich trauere etwas den vergebenen Chancen hinterher.“ Mehr Grund zur Freude als die Chancenverwertung lieferte der Nachwuchs dem SVK-Trainer. Zwei Spieler aus der eigenen Jugend waren an beiden Kottgeisering-Toren beteiligt. Markus Ostermeir erzielte das 1:0 für die Gäste (60.). Luca Appelt bereitete das 2:0 durch Andreas Gebauer vor (83.). Für die Eichenauer konnte Alexander Tretschok per Elfmeter nur noch Ergebniskosmetik betreiben (86.).

B-Klasse 2

GW Gröbenzell - Gautinger SC II – Nicht genügend Spieler haben die Gautinger für dieses Spiel zusammengebracht. Dies teilten sie den Gröbenzellern am Donnerstag. Bei den Grün-Weißen hatten aber extra fünf Spieler ihren Urlaub verlegt, um die Partie bestreiten zu können. Deswegen lehnten sie die Bitte um Verlegung ab und bekamen nun die Punkte am grünen Tisch zuerkannt. „Wir hätten gerne gespielt“, sagte Grün-Weiß-Trainer Florian König Dass die Gröbenzeller nun mit nur einem tatsächlich ausgetragenen Spiel Tabellenzweiter sind, kommentierte König so: „Da muss der Verband mal nachdenken, wie er das künftig mit Fußball im August gestalten will.“

Ethnikos Puchheim - TSV Alling II 2:0 (1:0) – Zu einem am Ende sicheren Erfolg kam das gastgebende Puchheimer Team. In der 28. Minute hatte Giorgian Heres das Ethnikos-Team in Führung gebracht. Dies konnte man bis zum Seitenwechsel behaupten. So richtig um die drei Punkte zittern mussten die Puchheimer Griechen bis zur 68. Minute. Dann gestaltete Emre Altintas den Vorsprung aus der Sicht von Ethnikos etwas geschmeidiger. Weil die Abwehr der Griechen zudem recht stabil stand, gelang es den Allingern trotz allen Bemühens nicht mehr heranzukommen.

B-Klasse 3

DJK Schwabhausen II - SV Althegnenberg 0:6 (0:3) – Locker durchmarschiert sind die Althegnenberger in ihrem zweiten Saisonspiel. Auch wenn der Motor erst ein wenig brauchte, um auf Betriebstemperatur zu kommen, so war die Partie dennoch bereits zum Seitenwechsel entschieden. Nach 19 und 42 Minuten hatte SVA-Torjäger Finn-Jannis Peschek getroffen und damit die Weichen schon früh auf Sieg gestellt. Benedikt Wex hatte schließlich noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für klare Verhältnisse gesorgt. Danach ließen es die Althegnenberger eher im Verwaltungsmodus angehen. Das reichte aber trotzdem noch zu drei weiteren Treffern. Für die waren nochmals Peschek sowie zweimal Leonard Wagner erfolgreich. (Hans Kürzl)