A-Klasse 2 kompakt: Drei Tor-Festivals

Von: Andreas Daschner

Der ASV Biburg (gelb) unterlag der zweiten Garde des FC Emmering. (Archivfoto) © Peter Weber

Die drei Torfestivals und alle weiteren Partien in der A-Klasse 2 im Überblick.

Landkreis – Dass zwischen den ersten sechs und den letzten sieben Teams in der A-Klasse 2 eine gewaltige Kluft liegt, wurde auch im direkten Duell des Sechsten gegen den Siebten deutlich: Die Geiselbullacher Reserve gewann in Gernlinden deutlich mit 4:1 – und das trotz zwei Mann Unterzahl. An der Tabellenspitze baute die Reserve aus Unterpfaffenhofen ihren Vorsprung auf die spielfreien Verfolger Stockdorf mit einem Sieg gegen Schlusslicht Eichenau aus.

TSV Gernlinden - TSV Geiselbullach II 1:4 (1:2) – In der 52. Minute sah Geiselbullachs David Schmidt die gelbrote Karte. In der 78. Minute folgte ihm sein Teamkollege Michael Schönleitner. Auch er musste mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen. Trotzdem stand am Ende ein ungefährdeter 4:1-Sieg der Gäste. Die Bullacher waren durch den späteren Rotsünder Schmidt (7.) und Mathias Bründl (31.) schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Nachdem Daniel Schwartz den Anschlusstreffer für Gernlinden erzielt hatte und Schmidt vom Platz musste, schienen die Hausherren am Drücker zu sein. Doch stattdessen trafen die Bullacher Maximilian Skucha und Oliver Plabst. Die zweite Ampelkarte gegen die Gäste hatte keine Auswirkungen mehr aufs Endergebnis.

FC Emmering II - ASV Biburg 8:1 (2:0) – Die letzten 30 Minuten der Partie werden die Biburger wohl am liebsten ganz schnell vergessen. Bis zur 64. Minute lagen die Gäste nach den Treffern der Emmeringer Domenic Trinkl und Johannes Stock nur mit 0:2 hinten. Doch dann folgte eine wahre Sintflut an Gegentoren. Den Anfang machte Maximilian Jefkaj in der 64. Minute. Ihm machten es in regelmäßigen Abständen Ahmed Taha, Jonas Trinkl, Sebastian Hanke, Markus Seemann und Marcel Ströbll gleich. Den Biburger Ehrentreffer erzielte Vincent Leopold zum zwischenzeitlichen 1:4.

SV Puchheim - TSV Hechendorf 1:6 (0:1) – Nichts zu erben gab es auch für den SV Puchheim gegen den Tabellenvierten aus Hechendorf. Dabei sah es auch in Puchheim lange nicht nach einem Debakel aus. Zwar gingen die Hechendorfer schnell mit 1:0 in Führung (6.), doch das war es dann erst einmal für lange Zeit von der Tore-Front. Ein Strafstoß in der 56. Minute, den die Gäste zum 2:0 nutzten, läutete schließlich den Torereigen ein. Die Gegentreffer drei und vier waren sogar wahre Blitz-Treffer: Sie fielen beide in der 59. Minute. Immerhin konnte Bruno Lutze mit dem zwischenzeitlichen 1:5 verhindern, dass das Debakel für den SV auch noch ohne einen eigenen Treffer endete.

BVTA FFB - TSV Pentenried 1:2 (1:1) – Mit der Niederlage hat der türkische Arbeiterverein aus Fürstenfeldbruck die wohl eh nur noch theoretische Chance verspielt, noch irgendwie in den Aufstiegskampf einzugreifen. Die Gästeführung aus der 18. Minute konnte Ahmed Abdikadir Sharif zwar noch vor der Pause ausgleichen. Doch damit hatte der BVTA sein Pulver verschossen. Pentenried erzielte in der 82. Minute den Siegtreffer. (Andreas Daschner)