Heiß umkämpfte Partie in Biburg mit vielen Toren und alle weiteren Partien im Überblick

Der FC Eichenau unterliegt in einem torreichen Spiel dem BVTA FFB deutlich (hier in rot spielend in früherem Spiel gegen FC Aich) © Peter Weber

In Biburg liefern sich der Gastgeber und die Gäste aus Gernlinden einen Kampf bis zur letzten Minute und darüber hinaus; auch zwischen Eichenau und dem BVTA fallen viele Tore.

ASV Biburg - TSV Gernlinden 4:3 (2:0) – Spannung pur und das bis über die reguläre Spielzeit hinaus bot die Begegnung Biburg gegen Gernlinden. Insgesamt sieben Tore bekamen die Zuschauer zu sehen, zwei davon fielen erst nach der 90. Minute. Alexander Schulze hatte für die Gastgeber vom ASV früh getroffen (14.), Patrick Sy erhöhte auf 2:0 (34.). Mit diesem kleinen Vorsprung gin es in die Pause. Nach dem seitenwechsel erzielte TSV-Spielertrainer Markus Gschwandtner den Anschlusstreffer (55.) per Elfmeter. Korbinian Meier stellte mit seinem Toren alten Abstand für die Biburger wieder her (56.). Dann passierte erst einmal eine gute halbe Stunde nichts mehr, ehe es dann in der letzten Viertelstunde richtig rund ging. Erneut war es Gschwandtner, der für Gernlinden den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte (89.), Arton Berisha konnte für die Gäste sogar den Gleichstand markieren (92.). Doch am Ende durften die Biburger jubeln, als Vincent Leopold das 4:3 für die Gastgeber schoss (93.) und den Sieg sicherstellte.

FC Eichenau - BVTA FFB 3:6 (2:3) – Die Gäste vom BVTS legten gleich los wie die Feuerwehr. Mohamed Subira (5.) und Miralem Brkic mit einem Doppelschlag (10./14.) brachten die Brucker Türken schnell mit 3:0 in Front. Doch die Eichenauer Reserve wollte sich nicht so einfach geschlagen geben und konnte noch bis zur Pause auf 2:3 verkürzen. Eroll Haziri brachte den FCE wieder auf Schlagdistanz (36./49.). Der Start nach dem Seitenwechsel ging allerdings aus Eichenauer Sicht gründlich daneben. denn nach einem Eigentor lag der BVTA mit 4:2 vorne (64.). Dann waren auch wieder die Gäste aus der Kreisstadt am Drücker. Burhan Ferik sorgte mit seinem Treffer in der 78. Minute für die 5:2-Führung für den BVTA. Und es war erneut Brkic mit seinem dritten Treffer des Tages, der mit seinem Tor das 6:2 markierte (87.). In der Schlussphase drückten die Gastgeber noch einmal und Jan Prager glückte noch der Anschlusstreffer zum 2:5 (89), was an der Niederlage aber nichts mehr änderte.

TSV Pentenried - SV Puchheim 3:0 (1:0) – Die Offensive der Gastgeber haben die Puchheimer absolut nicht in den Griff gekriegt. Der Tabellendritte, der sich auf die Fahne schreiben kann, dass er in dieser Saison im Durchschnitt mehr als drei Tore pro Partie markiert, ließ auch diesmal absolut nichts anbrennen. Nach 28 Spielminuten musste Puchheims Keeper Gerd Müller das erste Mal hinter sich greifen, als das 01:0 für die Gastgeber fiel. Bis zur Pause sollte es zwar dabei bleiben, doch nach dem Seitenwechsel traf Pentenried noch zwei weitere Male (62./87.), so dass dem Puchheimer Team von Trainer Dariusz Figura am Ende nur die Niederlage beim Tabellendritten bleiben sollte. (Stephanie Hartl)