B-Klasse kompakt: Joker sichert FC Puchheim einen Punkt im Stadtderby

Teils hitzig wurde das Derby zwischen dem FC Puchheim II und Ethnikos (in Schwarz) geführt. © Peter Weber

Gleich zum Saisonauftakt der B-Klasse bekam es die zweite Garde des FC Puchheim mit den Stadtrivalen von Ethnikos Puchheim zu tun.

Landkreis – Unentschieden endete das Puchheim-Derby. Althegnenberg verliert.

B-Klasse 2

„Die Freude war groß“, so Trainer Adam Haban vom FC Puchheim II, der einen späten 2:2-Ausgleichstreffer seiner Mannschaft durch das Eigengewächs Janni Prothmann bejubeln durfte. In der 48. Minute eingewechselt erzielte der A-Jugend Spieler in der 88. Minute das Tor, das der Heimmannschaft einen Punkt zum Saisonstart sicherte – für Coach Haban der Spieler des Tages.

In einem umkämpften Lokalderby ging der Gast Ethnikos Puchheim früh im Spiel durch Önder Öksüz (15.) in Führung. Srdjan Lazic erzielte für den FC Puchheim in der 26. Minute den Ausgleichstreffer. In der 81. Minute erlangte Ethnikos durch ein Eigentor eines FC-Spielers die 2:1-Führung. Joker Prothmann markierte für den FC Puchheim in der 88. Minute den erleichternden Ausgleich. Nach einer zwar guten Vorbereitung, in der jedoch keine entsprechenden Ergebnisse erzielt wurden, ist Haban froh, zum Saisonauftakt einen Punkt mitzunehmen.

B-Klasse 3

Nach einer starken Vorbereitung ein eher ernüchternder Saisonauftakt für den SV Althegnenberg. In einem Spiel, in welchem man deutlich „besser und spielbestimmend“ war, wie es SVA-Trainer Marcel Aue nannte, erwiesen sich die jungen Althegnenberger Wilden als zu ungeduldig. Türkenfeld agierte klüger und konnte den Sieg nach Hause fahren. Routinier Sandro Ciaramella köpfte für Türkenfeld zum knappen 1:0-Sieg ein. Coach Aue: „Wir müssen nach vorne schauen und aus der Niederlage lernen.“ (Stephanie Hartl)