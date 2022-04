B-Klasse kompakt: Der Turbo des Liga-Primus zündet erst spät

Vereint und meist erfolgreich hielten Malchings Keeper Stefan Baumann und Kapitän Marius Schmuck (rechts) die Eglinger Gegner in Schach. © Peter Weber

In der B-Klasse 1 setzten sich die ersten Mannschaften aus dem Landkreis FFB durch. In Der B-Klasse II musste sich Ethnikos Weßlings Zweiter geschlagen geben.

Landkreis – Erwartungsgemäß hat der SC Malching seine Partie gewonnen und bleibt Spitzenreiter der B2. Ethnikos Puchheim kann in Weßling anfangs recht gut mithalten, bricht dann aber doch ein.

B-Klasse 1

SV Kottgeisering - VfL Egenburg II 2:1 (0:0) – Einen Dreier hat das Team von Uwe Slowik eingefahren, aber ein schönes Spiel war es nicht, was der Kottgeiseringer Coach von seiner Elf gesehen hat. „Ich weiß ja, was sie können, aber heute war es spielerisch einfach schlecht.“ Und trotzdem holte seine Mannschaft am Ende den Sieg gegen Egenburg. Fabian Sanktjohannser hatte für die Gastgeber nach dem Wiederanpfiff eingenetzt (58.), doch Egenburg konnte ausgleichen. Und wieder einmal bewies Coach Uwe Slowik ein glückliches Händchen beim Einwechseln. Er brachte Simon Ostermeier, der dann in der 90. Spielminute auch gleich den Siegtreffer erzielte. Trauriger Schlusspunkt der Partie war die Rote Karte für Andreas Gebauer in der 90. Minute. Slowik meinte abschließend: „Wir haben heut schlecht gespielt und trotzdem gewonnen und nehmen die drei Punkte mit, auch wenn sie uns nichts mehr bringen nach oben.“

SC Malching - SV Mammendorf III 2:0 (0:0) – Die Offensive des Tabellenersten hat wieder zugeschlagen. Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Ziyad Hayat anfangs schwer getan gegen die kämpferisch stark aufspielenden Gäste. Zudem blieben einige Chancen der Hausherren liegen. Und auch nach dem Wiederanpfiff sollte es noch einige Zeit dauern, bis die Tormaschine heiß lief. Christoph Hammerl traf in der 74. Minute für die Gastgeber zum 1:0. Und zehn Minuten später vollendet Maximilian Amberg zum 2:0-Endstand (84.). Somit bleiben die Malchinger fest auf Tabellenplatz eins. „Unser Ziel ist es, den ersten Platz, den wir so lange besetzen, auch zu halten“, so SCM-Chef Johannes Steber. Gegen den ärgsten Verfolger aus Egling, der indes noch ein Spiel weniger als der bislang ungeschlagene Tabellenführer Malching absolviert hat, steht noch das Rückspiel aus. Das dürfte dann noch eine richtig heiße Kiste werden.

B-Klasse 2

SC Weßling II - Ethnikos Puchheim 4:1 (2:1) – Anfangs konnten die Gäste noch gut mithalten, doch irgendwann war die Luft raus und die Hoffnungen von Ethnikos-Trainer Burak Altin auf einen Sieg gingen gegen null. Nach dem Führungstreffer der aufstiegsambitionierten Gastgeber (36.) setzte Kapitän Mazier Ali mit seinem Ausgleich zum 1:1 (38.) ein Ausrufezeichen. Doch noch vor der Pause fiel das 2:1 für Weßling (45.). Nach dem 3:1 der Hausherren (61.) gab es zwar noch vereinzelt Chancen für die Puchheimer, so etwa, als Siaband Aidu Scharif auf 20 Meter zum Freistoß antrat. Der Gewaltschuss des Ethnikos-Spielers donnerte jedoch nur an die Latte, aber das war ein Lattenkracher mit Wumms dahinter. Am Ende markierte Weßling noch das 4:1 und holte sich den verdienten Sieg. (Stephanie Hartl)