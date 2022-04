A-Klasse 1 kompakt: Schöngeising-Coach nach Favoritensturz im Freudentaumel

Das Tabellenbild in der A-Klasse 1 ist nach dem Spieltag nahezu unverändert - auch weil einige Teams die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen konnten.

Landkreis – Der FC Landsberied hat es verpasst, dem Tabellenzweiten SV Haspelmoor gehörig auf die Pelle zu rücken. Während der SV das Spitzenspiel in Türkenfeld verlor, unterlag auch der FCL.

FC Landsberied - SC Schöngeising 1:2 (0:1)

Hellauf begeistert war Schöngeisings Coach Florian Brandmair vom Auftritt seiner Elf in Landsberied: „Das war eine bombenstarke Leistung.“ Und die schlug sich gegen die Favoriten auch in Toren nieder. Maximilian Wenghofer und Valentin Grundei brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Hektisch wurde es noch einmal eine Viertelstunde vor Schluss, als Schiedsrichter Martin Meier den Hausherren einen Elfmeter zusprach – zu unrecht, wie Brandmair findet. „Das war kein Elfer.“ Woflgang Bals war’s egal, er verwertete den Strafstoß. Am Spielausgang änderte das aber nichts mehr. Brandmair: „Ohne den Elfer wäre der Sieg noch souveräner ausgefallen.“

FC Aich II - FSV Aufkirchen 3:1 (1:0)

Der FSV Aufkirchen kommt in dieser Spielzeit einfach nicht in Tritt. Nach dem Remis gegen Oberweikertshofen in der Vorwoche setzte es nun bei der Aicher Reserve wieder eine Niederlage. Nach dem 1:0 durch Simon Wesinger durften die Gäste noch eine Stunde lang hoffen. Doch Maximilian Pfister machte den Sieg der Hausherren mit einem Doppelschlag (63./65.) perfekt. Robert Partsch gelang in der Schlussminute nur noch der Ehrentreffer für den FSV.

SV Adelshofen - SV Prittriching II 3:3 (1:0)

Zweimal geführt, einmal hinten gelegen, und am Ende einen Punkt geholt. Der SV Adelshofen ging gegen die Reserve aus Prittriching durch ein Wechselbad der Gefühle – und konnte am Ende mit dem Remis doch nicht so ganz zufrieden sein. Für den SVA bewahrheitete sich mal wieder eine alte Fußballer-Weisheit: Was man vorne nicht macht, kassiert man hinten. Die Hausherren hätten bereits mit 4:0 oder 5:0 führen können. Doch nur Lukas Scheiel hatte seine Zielvorrichtung vor der Pause richtig eingestellt. Das 1:0 glichen die Prittrichinger mit einer ihrer wenigen Möglichkeiten ebenso aus, wie das 2:1 durch Stefan Högenauer. Eine Minute vor Schluss lagen die Gäste dann sogar plötzlich vorne. Erneut Högenauer war es zu verdanken, dass die Partie für den SVA nicht in einem kompletten Debakel endete.

TSV Geltendorf - RW Überacker 3:1 (2:0)

Reichlich geknickt klang Überackers Fußballchef Andreas Froschmeier nach der überraschend deutlichen Pleite in Geltendorf. Vor allem haderte er mit der Chancenverwertung. „Wir haben das Spiel eigentlich im Griff gehabt“, meinte er. Allerdings ließen sich die Rotweißen klassisch auskontern und lagen nach 35 Spielminuten plötzlich mit 0:2 im Hintertreffen. Immerhin steckten die Gäste nicht auf und kamen fünf Minuten vor Schluss noch einmal auf 1:2 ran. Sogar Chancen zum Ausgleich boten sich danach noch einmal. „Aber auch die haben wir nicht gemacht“, klagte Froschmeier. Und so entschieden die Geltendorfer die Partie mit einem Sonntagsschuss in der Schlussminute mit 3:1 für sich.

TSV Jesenwang - SV Mammendorf II 2:1 (0:0)

Ein wenig glücklich behielten die Jesenwanger die drei Punkte in ihrem heimischen Stadion. Denn die Gäste aus Mammmendorf waren den Hausherren spielerisch nicht unbedingt unterlegen. „Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen“, musste dann auch Jesenwangs Coach Denis Steininger zugeben. Benedikt Schlemmer hatte den TSV nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht, Michael Brunetti kurz darauf für den Ausgleich gesorgt. Nachdem Johannes Drexler zum 2:1 für Jesenwang eingenetzte hatte, warf Mammendorf noch einmal alles nach vorne. „Aber wir haben das ganz gut wegverteidigt“, so Steininger. (Andreas Daschner)