A-Klasse kompakt: Reidel-Doppelpack trägt Aufsteiger Malching zum Auftaktsieg

Die Trends aus der Vorsaison setzen sich in der A-Klasse fort - zumindest für Aufsteiger und Absteiger TSV Fürstenfeldbruck West.

Landkreis – Für den Absteiger vom TSV West geht es eine Liga tiefer so weiter, wie sie in der Kreisklasse aufgehört haben: mit einer Niederlage. Verletzungssorgen und Urlauber plagen Coach Uwe Blaß. Gegen Malching setzte es eine 2:4-Niederlage.

RW Überacker - TSV Geiselbullach II 3:2 (2:2) – Nachdem man bereits früh in Rückstand geraten war, kämpften sich die Gastgeber aus Überacker zurück ins Spiel und holten letztendlich den Sieg. Geiselbullach ging durch Fritz Puhlmann in Führung (26.) und bekam kurze Zeit später einen „Elfmeter, der keiner war“, wie es Andreas Froschmeier von den Rot-Weißen sagte. Ehrlicherweise sagte Froschmeier auch, man habe überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Doch die Mannschaft kämpfte sich zurück und erzielte noch vor der Pause Anschlusstreffer und Ausgleich. Maxi Liebal markierte das 1:2 (29.), Lukas Eberl per Elfmeter den Ausgleich (35.). Nach der Pause erzielte Dragos Jurca den Siegtreffer (74.) für Überacker. Das Team bewies eine „super Moral“, so Froschmeier, „Eigentlich hätten wir höher gewinnen müssen, wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“

TSV FFB West - SC Malching 2:4 (1:2) – Die Personalsorgen seiner Elf gingen so weit, dass West-Coach Uwe Blaß sich aus der Reserve bedienen und vier Spieler über die vollen 90 Minuten einsetzen musste. „Mir fehlen wegen Urlaub und Verletzung 15 Leute“, so Blaß. Die ersten 20 Minuten sah er gegen den Aufsteiger Malching noch seine Mannschaft als spielbestimmend, danach waren die Gäste am Zug. Mehmet Acikgöz netzte für die Hausherren ein (27.), Raphael Reidel egalisierte (31.), Christoph Hammerl erhöhte bis zum Pausenpfiff auf 2:1 (37.). Acigköz erzielte noch den Anschlusstreffer (57.), doch danach war Malching am Zug. Erneut Reidel (67.) und dann noch Adrian Ostermeier (93.) stellten den 4:2-Endstand her. SCM-Coach Johannes Steber hatte ein schnelles, faires Spiel gesehen. „Wir haben die Tore zur richtigen Zeit gemacht, aber auch ein paar Hundertprozentige liegen gelassen.“

BVTA FFB - FC Emmering II 0:3 (0:1) – Nichts zu melden hatten die Brucker Türken um Trainer Gökan Koc beim Saisonauftakt gegen Emmerings Reserve. „Wir sind noch nicht in Bestbesetzung,“, so Koc vom BVTA über den noch urlaubsbedingt ausgedünnten Kader. Die Elf von Trainer Stefan Hebding ging in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. Maxim Jefkaj schob kurz vor der Pause zum 1:0 ein (43.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein bisschen, bis die Emmeringer wieder in Fahrt kamen. Auch der BVTA hatte laut Koc dann eine „kurze Druckphase, die aber nicht anhielt“. Michael Zehentner erhöhte für den FCE auf 2:0 (68.) und Julian Bergen machte mit seinem Tor kurz vor dem Schlusspfiff zum 3:0-Endstand den Sack zu (89.). „Wir sind dann schlichtweg eingebrochen“, so Koc.

SC Wörthsee - ASV Biburg 5:0 (1:0)– Die neu gegründete Spielgemeinschaft aus Emmering und Biburg musste in ihrem ersten Pflichtspiel direkt eine 0:5-Klatsche gegen den SC Wörthsee einstecken. Trotz vierwöchiger Vorbereitung und vier Testspielen ist sportlich noch viel Arbeit vorzunehmen. Bis zur Halbzeitpause schien das Spiel ausgeglichen, die Heimmannschaft erzielte lediglich ein Tor in der 27. Minute. Nach der Pause fiel dann aber Tor um Tor (50./78./82./90.). Da die Mannschaft des SC Wörthsee hauptsächlich mit A-Jugendspielern an den Start gegangen war, war es für Biburg schwer, mitzuhalten. „Läuferisch war es brutal für uns“, sagte Biburgs Kapitän Mathias Lampl. Im Vorfeld hatte man nicht damit gerechnet, dass es so schwer wird. Für die nächste Zeit sind in der Spielgemeinschaft einige saftige Trainingseinheiten angesagt für das Team von Coach Christian Noparlik. (Stephanie Hartl)