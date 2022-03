A-Klasse kompakt: Überacker ärgert sich über „dummes und doofes“ Remis

In den meisten Zweikämpfen hatte der FSV Aufkirchen (rote Trikots) das Nachsehen. Auch deshalb setzten sich die Jesenwanger deutlich durch. © Peter Weber

Die Meisterkandidaten der A-Klasse gaben sich auch zum Frühjahrsauftakt keine Blöße. Sowohl Haspelmoor als auch Türkenfeld punkteten dreifach.

Landkreis – Das Spitzentrio hält sich zum Start der Frühjahrsrunde schadlos. Türkenfeld verteidigt die Tabellenführung klar, auch die Verfolger aus Haspelmoor und Wildenroth gewinnen. Letztere aber erst nach einem 0:2-Pausenrückstand

SC Oberweikertshofen III - SV Haspelmoor 0:2 (0:1)

Besser hätte der Start in die Frühjahrsrunde für Haspelmoor kaum laufen können: Keine sieben Minuten waren gespielt, da brachte Matthias Hillmayr den Aufstiegsaspiranten in Führung. Aber obwohl Philip Huber nach einer guten Stunde das 2:0 folgen ließ, war SVH-Coach Jürgen Schamberger am Ende nur bedingt zufrieden. „Spielerisch haben wir nicht so überzeugt, das war schon eher auf niedrigem Niveau“, sagte er. Das hatte freilich seine Gründe. Die Haspelmoorer konnten wegen eines Coronaausbruchs eine gute Woche lang nicht trainieren. „Erst pünktlich zum Auftakt waren alle wieder fit“, sagte Schamberger. Dafür passten aber zwei Dinge aus seiner Sicht dann doch: „Vorne waren wir bei der Chancenverwertung effektiv, hinten haben wir nichts zugelassen.“

SV Prittriching II - RW Überacker 1:1 (1:1)

Die Attribute, die Abteilungsleiter Andreas Froschmeier für das Remis seiner Mannschaft in Prittriching fand, waren nicht sehr schmeichelhaft: dumm und blöd. Denn eigentlich hätten die Rot-Weißen die Partie klar gewinnen müssen – zumal auch ein Einstand nach Maß gelang. Bereits in der zweiten Minute brachte Martin Maier die Gäste in Führung. Dann wurde es dumm. Denn Prittriching gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Froschmeier: „Das war total dumm, weil es die einzige Chance der Prittrichinger war. Blöd wurde es dann nach dem Seitenwechsel. Denn da hatten die Überackerer das Spiel absolut im Griff. Doch verhinderten gleich mehrfach das Aluminium oder Beine der gegnerischen Verteidiger den eigentlich verdienten Siegtreffer für RW. Froschmeier: „Das war halt irgendwie blöd. Aber was willst du machen?“

TSV Türkenfeld - SC Schöngeising 7:0 (3:0)

Kurzen Prozess machte Spitzenreiter Türkenfeld mit den Gästen aus Schöngeising. Bereits in der elften Minute erzielte Sebastian Schwab die Führung. Danach ging es Schlag auf Schlag. Felix Wimmer erzielte die Tore zwei bis vier, wobei ihm die Halbzeitpause den lupenreinen Hattrick kostete. Außerdem waren noch Fabian Holzleitner, erneut Schwab sowie Tobias Holzleitner erfolgreich.

TSV Jesenwang - FSV Aufkirchen 5:0 (2:0)

Die Jesenwanger fanden gegen das Schlusslicht gut ins Spiel und gingen dank der Treffer von Maximilian Herele und Johannes Drexler mit einer 2:0-Führung in die Pause. „Wir hätten da schon ein, zwei Tore mehr machen können“, sagte TSV-Coach Dennis Steininger. Die Möglichkeiten der Gäste bezeichnete er eher als „Chäncchen“ – „unsere Möglichkeiten waren hochkarätiger“. Das in der ersten Halbzeit versäumte holte Drexler dann mit einem Doppelschlag gut eine Viertelstunde vor Schluss nach. Der Dreierpack-Schütze profitierte davon, dass Jesenwang da bereits mit einem Mann mehr auf dem Platz stand. Aufkirchens Spielertrainer Hakan Karademir hatte die Ampelkarte kassiert. „Von da an war das Spiel gelaufen“, sagt Steininger. Der fünfte Jesenwanger Treffer ging auf das Konto von Matthias Mahler.

SV Adelshofen - SV Mammendorf II 3:1 (2:0)

Ein bisserl spannender als nötig machten es die Hausherren. Doch späte Tore in beiden Halbzeiten sicherten dem SVA am Ende den verdienten Sieg. In der ersten Halbzeit mussten die rund 100 Zuschauer am Adelshofener Sportplatz bis zur 43. Minute warten – ehe sie dann doch noch zweimal jubeln durften – zumindest der Teil des Anhangs, der den Hausherren die Daumen drückte. Stefan Högenauer glänzte dabei mit einem Doppelschlag. Seinen zweiten Treffer erzielte er per Strafstoß, nachdem Schiri Helge Hebestreit, dem die Adelshofener nicht nur wegen dieses Pfiffes eine gute Leistung bescheinigten, auf den Punkt gedeutet hatte. Als Mammendorfs Marcel Wupperfeld in der 86. Minute der Anschluss gelang, wurde es noch einmal spannend. Aber in der Nachspielzeit machte Luis Multerer den SVA-Sieg dann perfekt.

TSV Geltendorf - SpVgg Wildenroth 2:3 (2:0)

Sie kamen spät, aber erfolgreich. Über die erste Halbzeit in Geltendorf würde Vize-Vereinschef und Torhüter Thomas Urban am liebsten den Mantel des Schweigens decken. „Da waren wir wirklich erschreckend schwach.“ Zweimal kamen die Gastgeber gefährlich vors Tor, zweimal musste der Keeper das Leder aus den Maschen holen. Doch zum Glück für Wildenroth hat ein Fußballspiel zwei Halbzeiten. „Nach dem Seitenwechsel haben wir dann so gespielt, wie wir uns das eigentlich von Anfang an vorgenommen hatten.“ Die SpVgg biss sich zurück in die Partie – zunächst mit dem 1:2 durch Thorsten Romahn aus einem Gestochere vor dem Tor heraus. Tobias Kapsch ließ den zweiten Treffer folgen, ehe Maximilian Bergmann vier Minuten vor Schluss mit dem 3:2 „für völlige Ekstase“ sorgte, so Urban. (Andreas Daschner)