A-Klasse kompakt: RW Überacker dreht Spiel gegen den BVTA Fürstenfeldbruck

Gegen den spielstarken BVTA tat sich Überacker (weiße Trikots) lange Zeit sehr schwer. © Peter Weber

Eine perfekte Startbilanz können nach dem letzten August-Wochenende nur mehr zwei Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in der A-Klasse aufweisen.

Landkreis – Der FC Landsberied ist in der Gruppe 2 mit drei Siegen gestartet, die Rot-Weißen aus Überacker in der Gruppe 3 mit vier Siegen. Auf Kurs Richtung Meisterrunde nach den ersten Eindrücken außerdem noch der SV Adelshofen, der SC Malching. Am ausgeglichensten scheint das Feld in Gruppe vier. Von den Absteigern scheint der TSV Fürstenfeldbruck West, dem erste Sieg gelangen, am ehesten in der neuen Liga angekommen. Der SV Germering dagegen wartet auf das erste Erfolgserlebnis.

A-Klasse 2

TSV Jesenwang - FC Aich II 5:0 (3:0) – Ergebnismäßig locker weg gekickt haben die Jesenwanger die Zweitvertretung des FC Aich. In der Vorsaison noch mehr schlecht als recht dem Abstieg entronnen, ließen die Gastgeber keinen Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Bereits nach zwei Minuten hatte Michael Schmid seine Farben auf Kurs gebracht. Julian Dei und Michael Rauh hatten dann bereits bis zum Pausenpfiff für die Vorentscheidung gesorgt. Die allerletzten Zweifel beseitigte Rauh mit seinem zweiten Treffer, den er bereits drei Minuten nach dem Seitenwechsel erzielt hatte. Danach ließen es die Jesenwanger etwas ruhiger angehen. Doch ganz war ihr Torhunger noch nicht gestillt. Johannes Drexler legte in der 85. Minute noch einmal nach. Die 1:5-Niederlage zum Saisonstart gegen Adelshofen war für Jesenwang damit mehr als wettgemacht.

FC Landsberied - Oberweikertshofen III 3:0 (1:0) – Kurs auf die Meisterrunde scheint der FC Landsberied zu nehmen. Allerdings musste der Tabellenvierte der Vorsaison erst einmal kräftig Anlauf nehmen, um gegen die noch sieglosen Oberweikertshofener Kicker durchzudringen. Erst in der 33. Minute traf Max Bals erstmals ins Schwarze. Mehr als eine halbe Stunde befanden sich die Gastgeber damit nicht auf der sicheren Seite des Sieges. Erst nachdem Alexander Felbinger in der 70. Minute eingenetzt hatte, konnte die Gastgeber ein wenig durchatmen. Den Endstand stellte schließlich Maximilian Schindler her. Er verwandelte in der 87. Minute einen Elfmeter.

SV Adelshofen - SC Schöngeising 3:1 (2:1) – Eigentlich sah alles nach einem relativ entspannten Spaziergang für die Gastgeber aus. Stefan Högenauer in der 12. Minute und Marco Klass nach 28 Minuten hatten eine vermeintlich sichere 2:0-Führung herausgearbeitet, die aufgrund der Chancen durchaus auch hätte durchaus doppelt so hochausfallen. Dann aber patzte Adelshofens Keeper Alexander Bagh und weil Schöngeisings Alexander Schmid zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gestanden war, waren die Gäste urplötzlich wieder im Spiel. Der zweite Durchgang hatte dann insgesamt etwas weniger Qualität. Der SCS blieb aber auch deshalb dran, weil er in Moritz Riedl einen ausgezeichneten Keeper in seinen Reihen hatte. Sogar Adelshofens Abteilungsleiter Michael Rösler hatte dafür anerkennende Worte: „Der hat gehalten wie der Gladbacher Sommer bei Bayern.“ So mussten die einheimischen Fans bis in die Nachspielzeit warten, in der Stephan Murphy für die Entscheidung sorgte. Schöngeisings Maximiian Haas kassierte in der Schlussphase noch die Ampelkarte.

A-Klasse 3

SC Maisach II - TSV Fürstenfeldbruck West 1:5 (1:1) – Erfolgserlebnisse waren für den TSV West in den vergangenen Monaten eher auf bescheidenem Niveau angesiedelt. Umso größer war natürlich der Jubel über den klaren Erfolg bei der zweiten Mannschaft des SC Maisach. Dabei hatte die Partie für das Team von Trainer Tobias Masuch mit einem Rückschlag begonnen. Der aus der A-Jugend des SCM gekommene Fabian Jäger hatte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung gebracht. Immerhin konnten die Kicker aus dem Brucker Westen dann doch noch mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen. Fatbardh Zaneli hatte gerade noch so für den Ausgleich gesorgt. Nach dem Seitenwechsel konnte sich West erst einmal auf den unerschütterlichen Torinstinkt von Vereinsikone Muzzi Gür verlassen, der zwischen der 66. und 70. Minute zweimal einnetzte. Damit war der TSV auf den Geschmack gekommen. Beno Laszlo und Denizcan May ließen noch zwei weitere Treffer folgen.

TSV Geiselbullach II - SC Malching 4:2 (0:0) – Wer zu spät kam, wurde hier von den beiden Mannschaften ausnahmsweise belohnt. Sowohl die Gastgeber als auch der Aufsteiger kamen erst nach dem Seitenwechsel so richtig ins Rollen. Für den Knotenlöser sorgte erst einmal Mathias Bründl, der die Gastgeber in der dritten Minute nach dem Seitenwechsel in Führung brachte. Die Malchinger zeigten sich da allerdings noch nicht beeindruckt. Vielmehr schickten sie den Geiselbullachern eine sehr nachhaltige Antwort – in Form eines Doppelschlages, den Christoph Hammerl und Raphael Reidel in der 54. Minute erzielten. Doch auch die Gastgeber schüttelten sich nur kurz. Nur ganze zwei Minuten später hatte Oliver Plabst den Spielstand gewissermaßen wieder auf Anfang gestellt. Und die Geiselbullacher zeigten ebenfalls, dass sie Doppelschlag können. Lukas Bründl sorgte in der 57. Minute für die erneute TSV-Führung. Danach beruhigte sich die Partie zumindest treffermäßig, lebte aber von der Spannung. Die löste Geiselbullachs Plabst mit seinem zweiten Treffer erst in der 82. Minute.

RW Überacker - BVTA Fürstenfeldbruck 4:2 (1:2) – Mächtig strecken mussten sich die Rot-Weißen aus Überacker, um ihre weiße Weste zu behalten. Dass dass auch am Gegner lag, kommentierte RW-Abteilungsleiter Andreas Froschmeier anerkennend: „Der BVTA zählt wohl zu den spielstärksten Teams in der A-Klasse.“ Insgesamt hatten aber beide Mannschaften Anteil an einer spannenden und abwechslungsreichen Begegnung. Eröffnet hatte diese Michael Dexl in der 13. Minute mit der Führung der Gastgeber. Bis zur Pause allerdings hatte BVTA das Geschehen gedreht. „Wir haben dann schon einen ganz starken Willen zeigen müssen“, verpackte Froschmeier Kommentar und Anerkennung in einen Satz. Beharrlich begaben sich die Rot-Weißen auf Aufholjagd. Belohnt wurden sie in der 76. Minute mit dem Ausgleich durch Maximilian Libal und acht Minuten später mit dem 3:2 von Lucas Eberl. Für die endgültige Entscheidung sorgte Sarkawt Mahmud in der Nachspielzeit. Zu den Negativ-Höhepunkten gehörten zwei Hinausstellungen für den BVTA sowie eine für die gastgebenden Rot-Weißen.

A-Klasse 4

ASV Biburg - SC Weßling II 4:2 (2:1) – Recht gut auf Kurs bleibt die Spielgemeinschaft (SG) bestehend aus dem ASV Biburg und dem FC Emmering III. Die Gastgeber mussten jedoch bis in die Nachspielzeit um den Erfolg bangen. Tobias Dellinger hatte die Gäste nach einer knappen halben Stunde in Führung gebracht. Die hielt allerdings lediglich acht Minuten – bis Michael Zehentner für die SG zum Ausgleich traf, und zwei Minuten sogar zur Halbzeitführung. Die baute Fabian Mühlbauer nach knapp 70 Minuten zwar aus, doch Weßling kam durch Paul Polte heran. In den Schlussminuten gab es zwei Aufreger: erst die rote Karte für Simon Schwojer und das 4:2 durch Steffen Schlosser.

SV Germering - TV Stockdorf 2:2 (2:1) – Zumindest eine teilweise Reaktion zeigte der SV Germering auf die Niederlage in Puchheim. Allerdings konnten die Gastgeber eine Führung zweimal nicht über die Zeit bringen. Dabei hatte der Blitztreffer von Maximilian Patsch nach einer Minute Hoffnungen geweckt. Die kamen auch noch einmal auf, nachdem Robert Cupic in der 33. Minute das 2:1 gelungen war. Fast 50 Minuten lang konnte der SVG diesen knappen Vorsprung erfolgreich verteidigen – bis die Stockdorfer die Germeringer Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg zunichte machten. Bemerkenswert war noch, dass Schiedsrichter Fikret Erdogan insgesamt acht gelbe Karten verteilte. Davon entfielen allein sechs auf die Gastgeber aus Germering. (Hans Kürzl)