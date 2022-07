Der neue Coach des SV Puch kickte schon für Haching

Von: Peter Loder

Ein Führungstrio für den SV Puch (v.l.): Enock Wimmer, Trainer Marco Errichetti und Serdar Gövercile. © Peter Loder

Marco Errichetti übernimmt den C-Klassisten SV Puch. Mit dem Brucker Vorstadtklub will der Trainer in die B-Klasse aufsteigen.

Puch – Raus aus der C-Klasse: Das ist das Ziel, das sich Marco Errichetti auf die rot-weiße Vereinsfahne des SV Puch geschrieben hat. Der 30-jährige neue Coach des SVP ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Zumal ein Großteil des bisherigen Stammpersonals den Verein in Richtung TSV West verlassen hat. „Locker mehr als 150 Telefonate“ haben er und Vereins-Chef Uli Eichhorn in den vergangenen vier Wochen geführt, um eine Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Zumindest schon mal 16 Spieler umfasst der Kader, mit dem Errichetti sein Glück versuchen will. Allerdings ist die Konkurrenz in der „schwersten aller C-Klassen-Gruppen“ mit den Reserve-Teams des SC Fürstenfeldbruck und vom TSV West „eine echte Herausforderung“. Der neue Coach, der die Geschicke ausschließlich von der Bank aus und nicht als Spielertrainer leiten wird, hat in seiner aktiven Zeit bei der SpVgg Unterhaching sowie in Sauerlach und Unterbiberg gekickt, ehe er die U17-Teams in Holzkirchen und Putzbrunn trainierte. „Der Liebe wegen“ zog er dann nach Olching und heiratete in die Emmeringer Adler-Familie ein, zu der auch Fußballer wie Werner Janotta und die drei Lankes-Brüder gehören.

Kapitäne sollen dem neuen Coach helfen

In Puch baut Errichetti auf die Hilfe seiner beiden Kapitäne: Serdar Gövercile (38) spielt den Part des Routiniers, der 20-jährige Enock Wimmer soll die Jungen bei Laune halten. Ohnehin wird beim SV Puch mit der mittlerweile auf rund 150 Mitglieder angewachsenen Jugendabteilung auf den Nachwuchs gesetzt. Dass es dafür einen langen Atem braucht, ist dem neuen Coach klar. „Aber wir haben Geduld und wünschen uns vor allem, dass die Menschen in unserem kleinen Stadtteil wieder auf den Fußballplatz kommen und mit uns eine Einheit werden.“

Die neue Stamm-Elf, die dies bewerkstelligen soll, besteht aus Spielern, die aus dem ganzen Landkreis kommen. Doch im Laufe der Saison sollen sie zu einer „großen Familie zusammengeschweißt“ werden. (Peter Loder)