SC Malching: Der Spitzenreiter muss gegen Wildenroth II kämpfen, bleibt aber ungeschlagen

Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich Wildenroths Zweite und Malching. © Peter Weber

Ein hartes Stück Arbeit war der Sieg des SC Malching bei der Zweitvertretung der SpVgg Wildenroth.

Grafrath – Nur wenige Sekunden lagen zwischen Fassungslosigkeit und erlösendem Jubel. Die beiden Gemütszustände durchlief Malchings Coach Trainer Ziyad Hayat, ein Energiebündel vor dem Herrn. Erst griff er sich an den Kopf, weil der Schiedsrichter so gar nicht Elfmeter pfeifen will. Nur um dann wenige Sekunden später doch abzufeiern, weil Top-Torjäger Marcel Eder den Ball zum zweiten Mal an diesem Tag ins Netz wuchtete: zum 2:1 (0:0) in der 86. Minute bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Wildenroth. Für die Gastgeber hatte Michael Dischl zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Für Hayat hatte die Anspannung allerdings erst mit dem Schlusspfiff ein Ende. Malchings Christoph Hammerl hätte den Ball beinahe noch im eigenen Tor versenkt und Wildenroths Dennis Grüner scheiterte freistehend. „Es ist immer herausfordernd hier zu spielen“, lobte Hayat den Gegner. „Das war ein extrem wichtiger Sieg.“ Die Konkurrenz auf Distanz gehalten, ungeschlagen geblieben – der SC Malching hatte durchaus zu tun, um sich dieses Status zu erhalten. Zwar trat er vor Selbstbewusstsein strotzend wie ein Tabellenführer auf. Wildenroth dachte allerdings nicht daran, sich mit der Rolle des staunenden Beobachters zufrieden zu geben.

Nur einmal wurde Malchings Schlussmann Stefan Baumann überwunden. © Peter Weber

Platz zwei für Wildenroth nun wohl außer Reichweite

So entwickelte sich bereits in der ersten Halbzeit trotz des torlosen Zwischenstandes eine muntere Partie, mit Chancen auf beiden Seiten. Den Knotenlöser setzte Eder nach 57 Minuten, die Antwort sein Wildenrother Torjäger-Kollege Dischl elf Minuten später. Das jedoch mit freundlicher Unterstützung der Malchinger Defensive, die die eher aus Verlegenheit geschlagene harmlose Flanke durchrutschen ließ.

In der Folge kämpften beide Teams mit offenem Visier. Wildenroths Sprecher Jürgen Throns zog daraus den Schluss, „dass wir ein Unentschieden schon unterschrieben hätten“. Es wäre laut Throm ein gerechtes Ergebnis gewesen. „Die Welt geht davon aber nicht unter“, sagte Throm, auch wenn Platz zwei nun wohl außer Reichweite geraten ist. „Wir probieren es nächste Saison wieder.“ Den SC Malching und seinen Trainer wollen da dann schon in der A-Klasse auf Punktejagd gehen. (Hans Kürzl)