Remis im Fürstenfeldbruck-Derby: SV Puch und TSV West II trennen sich 1:1

Teilen

Tarik Yilmaz verwandelte den Elfer zum 1:1. © TSV West Fürstenfeldbruck

Das erste von drei Fürstenfeldbruck-Derbys ging mit einem Unentschieden zu Ende. Die beiden Tore fielen innerhalb weniger Minuten.

Fürstenfeldbruck – Die West-Reserve hatte den SV Puch, in der Vorsaison lange Zeit Aufstiegskandidat, geladen. Die Gäste gingen zum ersten Spiel der neuen Saison auch gleich in Führung. Ninel Serban hatte für die Pucher eingeschoben (67.). Lange währte der Vorsprung jedoch nicht, die Hausherren glichen per Strafstoß aus. Puchs Progon Leci, kurz vor der Halbzeit-Pause eingewechselt, hatte Gelb-Rot gesehen. Tarik Yilmaz verwandelte in der 70. Spielminute den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.

Danach passierte auf beiden Seiten nicht mehr viel, für Puchs Coach Marco Errichetti, der als Ziel für seine Mannschaft den Aufstieg in die B-Klasse angepeilt hat, endete der erste Trainer-Einsatz für den neuen Verein mit dem Derby-Remis und dem ersten Punkt in der Liga. (Stephanie Hartl)