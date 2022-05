Unterpfaffenhofen feiert Aufstieg nach Sieg über Biburg

Unterpfaffenhofens Zweite (in rot) besiegen die Biburger deutlich © Merkur

Unterpfaffenhofens „Zweite“ klettert nach einem Sieg über Biburg ohne Schützenhilfe in die Kreisklasse.

Entscheidende Spiele geht man gern in aller Routine an, nur ja nicht auf einmal etwas Ungewohntes unternehmen. „Wir haben alles so gemacht wie sonst auch“, so Manuel Duscha, Trainer der zweiten Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen. „Wir sind vor dem Spiel spazieren gegangen.“ Was in der Champions League funktioniert, passt auch für die A-Klasse. Mit dem 5:0 (0:0) über den ASV Biburg ließ die zweite Garnitur des SCU keine Zweifel am Direktaufstieg in die Kreisklasse offen. Janik Baricevic, Lukas Eibler und Tobias Wagner trafen je einmal ins Schwarze – und Maximilian Braun gleich zweimal.

Braun war es auch, der nach dem Seitenwechsel den Dosenöffner mit aus der Kabine genommen hatte. Den hatte es nach einer torlosen ersten Halbzeit schon gebraucht. Die Gastgeber ließen da zwar den Ball recht gefällig und gut strukturiert über den Kunstrasen laufen. Doch die Biburger, für die es um nichts mehr ging, waren da noch nicht bereit für die Aufstiegsfeier einfach so Spalier zu stehen.

Für die „Upfer“ aber die Gelegenheit, die zweite profitaugliche Gewohnheit im wahren Sinn des Wortes ins Spiel zu bringen. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, auf uns selbst geschaut“, übernahm Co-Trainer Uli Kaiser diesen Part der Erklärung für den letztendlich klaren Sieg.

„Die Schlussphase war eigentlich nur noch lockeres Auslaufen“

Unterpfaffenhofen legte sich den ASV noch zehn Minuten lang zurecht und brachte sich dann auf Kurs. In die Karten spielte den Unterpfaffenhofenern, dass der zweite Treffer nur noch vier weitere Minuten auf sich warten ließ. Zwar versuchten die Biburger schon noch einigermaßen mitspielen, doch das ganz große Dagegenhalten stellte der ASV mit zunehmender Spieldauer ein.

20 Minuten vor Schluss war mit dem 3:0 endgültig alles gerichtet. Und das Trainerduo konnte sich in der launigen Spielanalyse die Bälle ebenso lässig zuspielen wie zuvor noch ihre Schützlinge vor den knapp 200 Zuschauern. „Die Schlussphase war eigentlich nur noch lockeres Auslaufen“, sagte Kaiser. „Und warmlaufen für die Aufstiegsfeier im Vereinsheim“, vollendete Duscha den Satz.

Vergessen war somit der personelle Durchhänger in der Frühjahrsrunde mit dem sportlichen Negativ-Höhepunkt eines 1:9 beim Tabellenzweiten TSV Pentenried. „Wir haben’s aufgefangen“, so Duscha. Den SC Unterpfaffenhofen II, vor sechs Jahren noch in der B-Klasse, ist nun mit mit nur mehr zwei Klassen Differenz eine sportlich guter Unterbau für das Bezirksligateam. Was für Feier und den Vereinswirt Folgen hat, wie Duscha schmunzelnd verriet: „Ich glaube, der Wirt muss morgen ein paar Vorräte neu anlegen.“ (Hans Kürzl)