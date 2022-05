Der SC Unterpfaffenhofen II will aus eigener Kraft Meister werden

Augen zu und durch: Die Upfer Buam wollen den Titel eintüten. © Peter Weber

Der SC Unterpfaffenhofen II kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den ASV Biburg den Titelgewinn perfekt machen.

Germering/Biburg – Die erste Mannschaft hat gerade den Klassenerhalt in der Bezirksliga in trockene Tücher gebracht. Nun will auch die zweite Garnitur des SC Unterpfaffenhofen am letzten Spieltag in der A-Klasse Grund zum Feiern haben. Im Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den ASV Biburg kann die Mannschaft von Trainer Manuel Duscha den Aufstieg in die Kreisklasse festmachen.

Mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber Verfolger TSV Pentenried gehen die Unterpfaffenhofener in die Abschlussrunde. Um ganz sicher zu gehen, muss der SCU auf Sieg spielen. Denn bei einem Remis könnte Pentenried aufschließen und würde dann den direkten Vergleich für sich sprechen lassen.

Ohne Sieg braucht der SCU Schützenhilfe

Bei Unterschieden oder gar Niederlage müsste man im Unterpfaffenhofener Lager auf Schützenhilfe aus Hechendorf hoffen. Die Chancen dafür stehen allerdings gar nicht schlecht. Hechendorf hat drei Zähler Rückstand auf Pentenried. Im direkten Duell könnte Hechendorf aufschließen und bei einem Sieg mit drei und mehr Toren Unterschied den Konkurrenten noch von Platz zwei verdrängen. Auch der TV Stockdorf (spielt beim SV Puchheim) könnte im Rennen um den Relegationsplatz noch ein Wort mitreden und zu Hechendorf wie Pentenried aufschließen.

Aus dem Unterpaffenhofener Lager heißt es aber, dass man sich auf Rechenspiele und Schützenhilfe nicht einlassen will. Die Biburger können das ganz entspannt beobachten. Man sei nicht unter Stress, wolle aber nichts abschenken. (Hans Kürzl)