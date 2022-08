Dischl-Treffer bringt Wildenroth auf die Siegerstraße in Oberweikertshofen

Michael Dischl erzielte den Führungstreffer. © SpVgg Wildenroth

Einen gelungenen Saisonauftakt feierte die SpVgg Wildenroth gegen den SC Oberweikertshofen III. Die SpVgg hatte noch eine Rechnung zu begleichen.

Oberweikertshofen – Es war ein besonderes Spiel für die Gäste. Denn gegen die dritte Garde des SCO hatten sie in der abgelaufenen Saison eine unerwartete Niederlage einstecken müssen, die am Ende den Aufstieg kostete. „Schon sehr speziell für uns“, so SpVgg-Sprecher Jürgen Throm über die Partie. Am Ende aber ging diesmal alles gut aus für Wildenroth, der 3: 0-Sieg zum Saisonstart konnte sich sehen lassen.

Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen, doch kurz vor der Paus hatte Michael Dischl den Führungstreffer erzielt (45.). „Psychologisch sehr wertvoll für uns“, so Throm. Gleich nach dem Wiederanpfiff kam ein Doppelschlag, der einem Paukenschlag glich. Simon Großmann (49.) und Xaver Throm (51.) netzten kurz hintereinander ein. „Da war das Spiel dann gegessen“, so Throm. Es gab noch Chancen, aber keine Tore mehr. Der Sieg konnte ohne Gefahr unter Fach unter Dach und Fach gebracht werden. (Stephanie Hartl)