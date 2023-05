B-Klasse kompakt: Kantersiege für die Meister Ethnikos und Althegnenberg beweisen Knipser-Talent

Mit vielen Toren und reichlich Spektakel sind die Zuschauer am letzten Spieltag der B-Klassen im Zugspitz-Kreis verwöhnt worden.

Landkreis – Die wichtigen Entscheidungen waren in den B-Klassen schon vor dem letzten Spieltag gefallen. Zwei Aufsteiger ließen es sich aber dennoch nicht nehmen und beendeten die Saison mit Durftmarken für die kommende Spielzeit in der A-Klasse.

Meisterrunde A

SV Kottgeisering - SpVgg Wildenroth II 1:2 (0:2) – Nach dem Überraschungserfolg beim Meister Ethnikos Puchheim in der Vorwoche konnte der SV Kottgeisering diesen Samstag nicht an die starke Leistung anknüpfen. Statt sich mit einem Sieg im letzten Heimspiel von den Fans in die Sommerpause zu verabschieden, ging die Spielzeit für das Team von Trainer Uwe Slowik mit einer Niederlage zu Ende. Die Gäste aus Wildenroth fanden von Beginn an besser in die Partie und belohnten sich bereits in der 19. Minute mit der Führung durch Tristan Umkehrer. Der durfte sich kurz vor der Halbzeit dann auch noch ein zweites Mal in die Torschützenliste eintragen (44.). Im zweiten Durchgang lief es dann zunächst besser für den SVK. Doch mehr als der Anschlusstreffer durch Michael Kiser (55.) war am Ende nicht mehr drin.

GW Gröbenzell - Ethnikos Puchheim 1:6 (1:2) – Ein echtes Statement zum Schluss: Die Griechen aus Puchheim haben noch einmal unter Beweis gestellt, warum sie in der kommenden Saison in die A-Klasse gehören. Nach einem verhaltenen Beginn fegten sie in der letzten halben Stunde über GW Gröbenzell hinweg. Den Gastgebern, die nur mit einem Minikader antraten, ging gegen die breit aufgestellten Puchheimer die Luft aus. In der ersten Halbzeit hatten die Grün-Weißen noch dagegen halten können. Die Führung durch Manuel Ntum (7.) glich Sven Sass postwendend aus. Und auch nach der erneuten Ethnikos-Führung durch Serdar Uzun (27.) blieb es lange ausgeglichen. Doch dann zogen die Gäste an: Murat Öksüz (60. und 90.), Emre Altintas (78.) und Giorgian Heres (79.) sorgten für klare Verhältnisse.

Meisterrunde B

SF Windach - SV Althegnenberg 0:5 (0:2) – Ebenfalls ein Ausrufezeichen in Richtung A-Klasse hat noch einmal der SV Althegnenberg gesetzt – und dabei Breite in der Offensive bewiesen. Fünf verschiedene Spieler standen am Ende als Torschützen auf dem Spielberichtsbogen. Noch vor dem Pausenpfiff trafen Daniel Oswald (30.) und Finn-Jannis Peschek (33.). Im zweiten Durchgang waren dann Moritz Mulitze (65.), Dennis Lüger und Sebastian Roos (90.) erfolgreich. Es war der beeindruckende Schlussstrich unter einer fast durchweg dominanten Saison der Althegnenberger, die sich in der kommenden Spielzeit nun eine Klasse höher beweisen müssen.

Abstiegsrunde G

TSV Alling II - SV Puch 5:2 (2:1) – Beim SV Puch ist nach dem sicheren Klassenerhalt die Luft raus. Auch wenn es gegen den TSV Alling II um Platz eins in der Abschlusstabelle der Abstiegsrunde ging, rotierte SVP-Trainer Mario Errichetti nochmal kräftig durch und gewährte allen Akteuren Spielzeit. Daraus schlugen die Allinger Kapital. Vor der Pause trafen Stefan Hochreuter (22.) und Sandro Dewenter (40.) für die Gastgeber. Zwischenzeitlich hatte Thomas Schamberger zum 1:1 ausgeglichen. Und den Puchern gelang es kurz nach Wiederanpfiff erneut, auf Gleichstand zu stellen. Dieses Mal war Oezkan Evecan erfolgreich (51.). Doch in der Folge trafen nur noch die Allinger. Erst Maximilian Kaiser (72.), nochmals Hochreuter und schließlich Mathias Suarez Kaindler (93.). (Thomas Benedikt)