B-Klasse kompakt: Althegnenberg-Angreifer Finn-Jannis Peschek feiert Comeback mit fünf Toren

Von: Andreas Daschner

Finn-Jannis Peschek traf fünfmal für den SV Althegnenberg. © SV Althegnenberg

Der 21. Spieltag bot den Zuschauern in den B-Klassen eine Menge Unterhaltung. Großen Anteil daran hatte die Althegnenberger Offensiv-Abteilung.

Landkreis – Althegnenberg hat den Aufstieg noch nicht abgeschrieben und hat mit einem zweistelligen Sieg eine Duftmarke gesetzt. Beim Schützenfest ragte ein Rückkehrer heraus.

B-Klasse 1

SV Mammendorf III - SV Althegnenberg 0:10 (0:4) – Was für ein Comeback für Althegnenbergs Finn-Jannis Peschek: Zuletzt schon bei der Reserve wieder im Einsatz wollte SVA-Coach Markus Wex seinen lange verletzten, jungen Angreifer „wieder mit einem Einsatz in der Startelf heranführen“. Und dann das: Peschek mutierte am Ostermontag für die Mammendorfer Gastgeber zum Osterhasen und legte ihnen gleich fünf Eier ins Nest. Viermal traf Peschek aus dem Spiel heraus, einmal vom Elfmeter-Punkt. Weil zwischendurch auch noch Simon Schöpf erfolgreich war, stand es nach etwas mehr als einer Stunde 6:0 für die Gäste. Danach hatte Peschek genug und überließ das Toreschießen Daniel Oswald, der dreimal traf, und Wex. „Ich habe eine junge, gierige Mannschaft, die schnell heiß läuft“, sagte der Coach über das Torfestival. Der Spielertrainer wirft trotz des Kantersiegs den Blick aber bereits nach vorne: „Wir haben jetzt noch sechs Endspiele“, sagt Wex. Die wolle man erfolgreich gestalten und so vielleicht noch ins Aufstiegsrennen eingreifen.

B-Klasse 2

FC Emmering III - Ethnikos Puchheim 0:3 (0:1) – Die Plätze in der Tabelle getauscht haben die Emmeringer und Puchheimer nach dem Sieg der Ethnikos-Griechen. Puchheim ist nun Achter, der FCE punktgleich dahinter. Für beide Teams geht es aber bereits jetzt nur noch um nichts mehr. Sowohl Emmering als auch Puchheim haben keine Ambitionen mehr nach oben, unten ist nach dem Rückzug von Wörthsee eh alles entschieden. Giorgian Heres traf nach einer knappen Viertelstunde zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel sorgten Siaband Aidu Scharif und Önder Öksüz für den Endstand. (Andreas Daschner)