A-Klasse 2 kompakt: Torgarant Miralem Brkic hält den BVTA Fürstenfeldbruck im Aufstiegsrennen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Miralem Brkic traf wieder doppelt für den BVTA Fürstenfeldbruck. © BVTA Fürstenfeldbruck

Am 21. Spieltag haben sich in der A-Klasse 2 die Favoriten schadlos gehalten - zum Nachteil der meisten Teams aus dem Brucker Landkreis.

Landkreis – Dank seines Top-Torjägers bleibt der BVTA am Tabellenzweiten Pentenried dran. Die haben derweil Gernlinden mit 8:1 eine Lehrstunde erteilt.

TV Stockdorf - ASV Biburg 3:1 (2:1)

Das Würmtal ist offenbar kein gutes Pflaster für die Biburger. Nachdem der ASV bereits am Gründonnerstag in Pentenried mit 0:3 verloren hatte, ging am Ostermontag auch die Partie in Stockdorf mit fast dem gleichen Ergebnis verloren. Die frühe Führung der Hausherren konnte Vincent Leopold dieses Mal zwar noch ausgleichen (13.). Doch damit hatten die Biburger ihr Pulver verschossen. Nach einer halben Stunde ging der Favorit wieder in Führung. Und die gab der TV dann auch nicht mehr ab. Zwar blieb das Ergebnis zunächst eng, doch mit dem 3:1 knapp zehn Minuten vor dem Ende war die Partie dann zugunsten der Stockdorfer entschieden.

SV Puchheim - BVTA FFB 1:2 (0:1)

Miralem Brkic bleibt der Erfolgsgarant beim BVTA. In Puchheim erzielte der Stürmer seine Saisontreffer 22 und 23 für den türkischen Arbeiterverein aus Bruck, womit er die Torjägerliste in der A-Klasse 2 weiter souverän anführt. Der BVTA darf damit in der Tabelle weiter nach oben schielen. Zwar ist der zweitplatzierte Pentenried sieben Punkte entfernt, der BVTA hat aber zwei Partien weniger absolviert. Eine ulkige Begebenheit am Rande sind die Zeitpunkte, zu denen Brkic in Puchheim zuschlug. Das 1:0 erzielte der Angreifer neun Minuten nach Spielbeginn, den Siegtreffer zum 2:1 markierte er neun Minuten vor Spielende. Zwischenzeitlich hatte Marco Angler die Puchheimer von einer kleinen Überraschung träumen lassen. Er hatte kurz nach Wiederbeginn zum 1:1 ausgeglichen.

TSV Pentenried - TSV Gernlinden 8:1 (2:0)

Eine Schlussviertelstunde zum Vergessen legten die Gernlindner in Pentenried hin. Daniel Schwartz hatte für die Gäste gerade den 1:3-Anschlusstreffer erzielt. Doch stand Aufwind gab es einen kräftigen Tiefschlag: Gleich zweimal innerhalb von nur drei Minuten (76. und 79.) deutete Schiedsrichter Felix Keller danach auf den Punkt: Elfmeter für Pentenried. Die Tabellenzweiten ließen sich die Chancen nicht entgehen und erhöhten wieder auf 5:1. Dem Nackenschlag folgte dann gleich der nächste. Zwischen der 84. und 87. Minute konnte Pentenrieds Björn Papelitzky, der zuvor schon einen der beiden Strafstöße verwandelt hatte, gegen die konsternierten Gernlindner nach Belieben schalten und walten und erzielte in den vier Minuten einen lupenreinen Hattrick. (Andreas Daschner)