A-Klasse kompakt: Titel-Entscheidung in letzter Minute - Adelshofen steigt auf

Von: Thomas Benedikt

Meistergefährt: Nach dem knappen Sieg im Herzschlagfinale begann bei den Adelshofenern die große Meistersause. © SV Adelshofen

Ein echtes Herzschlagfinale um den Titel und damit den direkten Aufstieg in die Kreisklasse gab es in der Meisterrunde A der Zugspitz-A-Klasse.

Landkreis – Erinnerungen an Schalkes Fünf-Minuten-Meisterschaft im Jahr 2001 wurden am Samstag bei Wildenroth wach. Wie die Schalker mussten sie lange auf das Ergebnis aus dem Parallelspiel in Adelshofen warten. Doch dann war klar: Jubeln darf der SVA.

Meisterrunde A

SV Adelshofen - FC Landsberied 1:0 (0:0) – Viel dramatischer hätte das Saison-Finale für den SV Adelshofen kaum laufen können. Erst in der 89. Minute gelang dem eingewechselten Lukas Scherer der goldene Treffer. Es war sein erstes Tor nach seinem Kreuzbandriss. SVA-Trainer Denis Teschke hatte nach der Partie viele graue Haare mehr als noch vor Anpfiff – wegen einer verlorenen Wette: „Ich habe dem Team versprochen, dass ich die Haare grau färbe, wenn wir Meister werden.“ Gesagt, getan. Wobei der Coach hinterherschiebt: „Nach diesem Spiel wäre das Färben gar nicht mehr nötig gewesen.“ Seine Mannschaft hatte sich lange schwer getan gegen den FCL. „Man hat uns den Druck angemerkt“, sagt Teschke. Zumal direkt vor der eigenen Partie die zweite Mannschaft des SVA nach einer 3:0-Führung noch den Titel verspielte. „Das hat auch meine Jungs mitgenommen“, so der Coach.

Erst in der zweiten Hälfte erspielten sich die Gastgeber Torchancen. Darunter zwei hundertprozentige, wie Teschke berichtet. Doch der Ball wollte einfach nicht rein – bis zur 89. Minute: Einen lang geschlagenen Ball machte der ebenfalls eingewechselte Luis Multerer fest, drehte sich einmal um die eigene Achse, legte auf den völlig frei stehenden Scherer quer, der überlegt einschob. Völlige Extase. Und nach fünf Minuten Nachspielzeit stand endgültig fest: Adelshofen spielt nächste Saison in der Kreisklasse.

DJK Schwabhausen - SpVgg Wildenroth 0:5 (0:1) – Mit einem am Ende auch in der Höhe verdienten Sieg in Schwabhausen – Tore durch Maximilian Scheidl (5., 79. und 85.), Xaver Throm (63.) und Szymon Portka (83.) – hatte die Spielvereinigung ihren Teil der Meisterrechnung erfüllt. Die Frage war: Was macht Adelshofen im etwas später angepfiffenen Parallelspiel? „Wir standen alle auf dem Platz: Spieler, Zuschauer, Trainer“, berichtet Teamsprecher Jürgen Throm. Ständig sei man in Verbindung mit Adelshofen gewesen. Dann kam die enttäuschende Nachricht: Der SVA hat mit 1:0 gewonnen. „Wir waren erstmal natürlich niedergeschlagen“, sagt Throm. „Aber bei der Abschlussfeier haben wir ein bissl getrunken, dann war die Laune schon wieder besser.“ Jetzt wartet die Relegation auf Wildenroth. Und das Los fiel auf einen ganzen besonderen Gegner: den SV Haspelmoor. Der hatte erst in der vergangenen Saison wegen des direkten Vergleichs das Aufstiegsrennen gegen die SpVgg für sich entschieden. Jetzt geht es also wieder im direkten Duell um die Kreisklasse. „Pikant“, sagt Throm.

Meisterrunde B

SC Malching - SC Wörthsee 2:1 (2:0) – Als Meister stand der SC Malching schon vor dem letzten Spieltag fest. Die Mannschaft von Trainer Ziyad Hayat setzte ihren Erfolgslauf aber auch im letzten Saisonspiel fort. Jonathan Reidel brachte die Gastgeber bereits nach 17 Minuten in Front. Dominic Frieß sorgte noch vor der Pause mit dem 2:0 für eine kleine Vorentscheidung (32.). In der Folge ließen es beide Teams etwas ruhiger angehen. Auf ein weiteres Tor mussten die Zuschauer fast eine Stunde warten. In der 86. Minute gelang Jakob Rohrbach noch der Ehrentreffer für die Gäste.

RW Überacker - TSV Geiselbullach II 3:1 (1:0) – Die Rot-Weißen aus Überacker haben die Generalprobe für die Relegationsspiele gegen Unterpfaffenhofens zweite Garde erfolgreich gemeistert. Dabei halfen den Gastgebern zwei Elfmeter, die Maximilian Libal zum 1:0 (34.) und 3:0 (78.) verwandelte. Zwischendurch hatte schon Christian Haag die Führung von RW nach oben geschraubt (61.). Der Treffer von Geiselbullachs Tobias Rosmanith (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Abstiegsrunde H

ASV Biburg - FC Weil II 1:0 (1:0) – Mit einem Sieg den schon vor Anpfiff als Absteiger feststehenden FC Weil II hat sich die Spielegemeinschaft aus ASV Biburg und FC Emmering III in die Sommerpause verabschiedet. Für das entscheidende Tor sorgte Christian Noparlik bereits in der 13. Minute.

SC Oberweikertshofen III - SC Schöngeising 5:2 (3:1) – Zum Saisonabschluss haben die schon sicheren Teams aus Oberweikertshofen und Schöngeising den rund 50 Zuschauern noch einmal echtes Fußball-Spektakel geboten. Ganze sieben Tore gab es zu bestaunen. Die Gastgeber wurden ihrer Rolle als Tabellenführer von Beginn an gerecht. Simon Mayr (10.) und der scheidende Chefcoach der ersten Mannschaft Dominik Sammer (25.) sorgten für eine frühe Führung. Nachdem Valentin Scholz für die Gäste verkürzt hatte (30.) schraubten Mayr (36. und 56.) und nochmals Sammer (63.) das Ergebnis weiter nach oben. Der Schlusspunkt gehörte aber Schöngeising: Tobias Bals markierte in der 73. Minute das 2:5.

Für ein Tor-Spektakel sorgte Oberweikertshofen III (in Blau). © Peter Weber

Abstiegsrunde I

TSV Fürstenfeldbruck West - SV Prittriching II 2:1 (1:1) – Dass die Brucker am Ende als Tabellenletzter dastehen würden, war schon vor Anpfiff klar. Dennoch wollte das Team von Spielertrainer Muzzi Gür die Spielzeit mit Anstand zu Ende bringen. Und das tat sie – allen voran der Coach selbst. Nachdem Josef Ditsch die Gäste in der 22. Minute in Führung gebracht hatte, war es wieder einmal Gür, der für die Westler den Ausgleich erzielte (35.). Als dann auch noch Mehmet Acikgöz traf (72.) war die Partie endgültig gedreht. Trotzdem mussten die Brucker nochmal zittern. Doch trotz Unterzahl wegen einer roten Karte, brachte der TSV West die Führung über die Zeit. (Thomas Benedikt)