B-Klasse kompakt: Althegnenberg rückt der Spitze auf die Pelle

Von: Andreas Daschner

Teilen

Nicht in die Knie gegangen ist Grün-Weiß Gröbenzell. © Peter Weber

Mit einem überraschend deutlichen Sieg hat sich Althegnenberg in der Gruppe 1 an die Spitzengruppe herangepirscht. Das war sonst noch in der B-Klasse geboten.

Landkreis – In Gruppe 2 wird Ethnikos Puchheim die Punkte gegen Stockdorf wohl am grünen Tisch zugesprochen bekommen. Die Gäste waren ohnehin nur mit sieben Mann angereist. Als sich zur Pause beim Stand vom 3:0 für Ethnikos ein weiterer Stockdorfer verletzte, war die Mindestzahl an Spielern unterschritten und der Schiri brach die Partie ab.

B-Klasse 1

SV Althegnenberg - Wildenroth II 5:1 (2:1) – Von zwei offensivstarken Teams hatten die Hausherren das Visier definitiv besser besser eingestellt. Die Gäste aus Wildenroth versuchten mithilfe ihres starken Kurzpassspiels im Mittelfeld immer wieder ihre schnellen Spitzen in Szene zu setzen. „Wir sind hinten aber gut gestanden“, lobte SVA-Coach Markus Wex seine Elf. Spätestens nachdem seine Truppe mit 3:1 in Führung gegangen war, habe er gemerkt, „dass wir Wildenroth den Zahn gezogen haben“. Die Treffer für Althegnenberg erzielten Julian Flieger, Daniel Oßwald (je 2) und Marcel Aue. Wex: „Für uns war wichtig, dass wir nach dem Sieg in der Vorwoche unsere Serie fortsetzen.“

SC Malching - FV Walleshausen 0:0 – Der Spitzenreiter hat überraschend gegen Walleshausen Federn gelassen. Die Gäste lieferten den Favoriten ein ausgeglichenes Spiel mit viel Kampf im Mittelfeld. „So recht konnte sich keiner Vorteile erarbeiten“, sagte SC-Abteilungsleiter Johannes Steber nach dem Schlusspfiff. Es gab zwar die eine oder andere Torchance auf beiden Seiten, am Ende blieb es aber beim torlosen Remis. „Ein gerechtes Unentschieden“, urteilte Steber.

SV Kottgeisering - SV Mammendorf III 3:2 (0:1) – Mit der ersten Halbzeit war Kottgeiserings Coach Uwe Slowik gar nicht zufrieden. „Da haben wir schlecht gespielt, dem Gegner die Bälle zugespielt“, sagte er. Prompt lagen die Hausherren zur Pause überraschend mit 0:1 hinten. Für den zweiten Durchgang ordnete Slowik seiner Elf dann ein paar Umstellungen an, und schon lief es besser. „Die Jungs können kämpfen, und das haben sie in der zweiten Halbzeit gezeigt“, so der SVK-Coach. Zweimal Michael Schilling sowie Max Sanktjohanser schossen den Sieg heraus.

B-Klasse 2

SC Weßling II - GW Gröbenzell 2:2 (2:1) – Ob GWG-Coach Florian König nach dem Remis nun glücklich oder unglücklich war, konnte er nach dem Spiel noch nicht so recht sagen. „Da muss ich erst eine Nacht drüber schlafen.“ Immerhin hatte seine Mannschaft den Tabellenführer vom Platz an der Sonne gestürzt und dabei sogar einen 0:2-Rückstand aufgeholt. „Andererseits muss man auch nicht 0:2 hinten liegen“, sagte König. In einem ausgeglichenen Spiel hatten die Weßlinger zunächst mehr Glück im Abschluss. Doch danach steigerten sich die Grünweißen und kamen durch Stefan Leitenstorfer und Egzon Krasniqi noch zum verdienten Remis. (Andreas Daschner)