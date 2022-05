Peschek schieß Althegnenberg auf die Siegerstraße - Das zehnte Tor im dritten Spiel

Von: Thomas Benedikt

Finn-Jannis Peschek traf gegen Walleshausen drei Mal für den SV Althegnenberg. © SV Althegnenberg

Der SV Althegnenberg hat die Aufgabe beim FV Walleshausen souverän gelöst - auch dank Torjäger Finn-Jannis Peschek.

Althegnenberg – Finn-Jannis Peschek präsentiert sich weiter in überragender Verfassung. Vor gut zwei Wochen feierte der 19-Jährige sein Comeback. Seitdem hat der Offensiv-Mann in den drei absolvierten Partien zehn Mal für den SV Althegnenberg getroffen. Zuletzt drei Mal am Mittwochabend beim FV Walleshausen. Peschek hatte damit maßgeblichen Anteil am 6:0 (2:0)-Auswärts-Sieg des SVA gegen den Tabellenvorletzten.

Den Torreigen eingeleitet hatte aber ein anderer Peschek: Lucas Peschek in der 16. Minute. Danach flaute die Partie etwas ab, ehe Finn-Jannis Peschek mit einem Doppelpack (41. und 54.) für die Vorentscheidung sorgte. Danach durften sich noch Oliver Minneken (64.), wieder Finn Jannis Peschek per Elfmeter (70.) und Florian Steinerstauch für Althegnenberg in die Torschützenliste eintragen. (Thomas Benedikt)