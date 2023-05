BVTA Fürstenfeldbruck: Punkt oder Sieg – sonst wird’s spannend

Von: Hans Kürzl

Endlich die A-Klasse sichern: Das wollen die Kicker vom BVTA Fürstenfeldbruck am Sonntag gegen den SC Oberweikertshofen III.

Fürstenfeldbruck – Es ist noch Zittern angesagt beim BVTA Fürstenfeldbruck. Denn im Duell gegen die dritte Mannschaft des SC Oberweikertshofen am Sonntag, 14 Uhr, muss am Ende der 90 Minuten zumindest ein Punkt auf der Habenseite der Gastgeber stehen. Nur dann wäre der Klassenerhalt endgültig gesichert. Bei einer Niederlage allerdings müsste die Mannschaft von Spielertrainer Gökan Koc noch eine Woche bangen.

Und der Beistandsverein türkischer Arbeitnehmer wäre auf die Schützenhilfe des Spielgemeinschaft aus Biburg und Emmering angewiesen. Die kickt am kommenden Freitag gegen den FC Weil II, der auf dem Abstiegsplatz liegt – mit drei Punkten Rückstand zum BVTA. Siegt dann der FC Weil, wäre der punktgleich mit dem BVTA- Den Bruckern würden dann zwei Sportgerichtswertungen zum Verhägnis werden. Doch unabhängig davon, würde der BVTA auch im direkten Vergleich mit Weil den Kürzeren gezogen haben.

Deshalb will man mit gegen den SC Oberweikertshofen mit der gleichen Moral antreten wie in der Vorwoche beim SC Schöngeising. Dort holte man nicht nur den frühen Rückstand auf, sondern ließ durch Spielertrainer Koc auch das Last-Minute-Siegtor folgen. Der wiederum brachte den BVTA in die Position, den Ligaerhalt selbst packen zu können. Beim SC Oberweikertshofen III kann man es dagegen seit längerem ohnehin sehr locker angehen. Dank der Punktevergabe war die Klasse schnell gesichert. Nervenschonend und Basis dafür, dass man die Abstiegsrunde fast nach Belieben beherrscht. (Hans Kürzl)