A-Klasse kompakt: Die Spitzenteams halten weiter Kurs

Von: Hans Kürzl

Teilen

Ein packendes Duell mit vielen Toren lieferten sich Geiselbullachs zweite Mannschaft (in Weiß-Gelb) und der TSV Fürstenfeldbruck West. © Peter Weber

Die Favoriten marschieren weiter in den A-Klassen des Zugspitz-Kreises - auch am 10.Spieltag gaben sich die Spitzenteams keine Blöße.

Landkreis – Wer in der Gruppe 2 die Meisterrunde erreicht, ist längst schon ausgemachte Sache. Die großen Drei aus Wildenroth, Adelshofen und Landsberied ließen auch an diesem Spieltag nichts anbrennen. Dabei hatte der FCL aber wesentlich mehr Mühe als die beiden Konkurrenten. Klar das Geschehen bestimmen auch die immer noch ungeschlagenen Rot-Weißen aus Überacker in Gruppe 3. Von den vier Klubs aus der Gemeinde Maisach hat der SC Malching die aktuell besten Chancen auf das Erreichen der Meisterrunde. In der Gruppe 4 verpasste der SV Puchheim die Chance zur Tabellenführung, ist punktgleich mit dem SC Gröbenzell II. Die Biburger und Emmeringer Spielgemeinschaft konnte ihre Sieglosserie beenden.

A-Klasse 2

SC Oberweikertshofen III - TSV Jesenwang 3:0 (1:0) – Über die gesamte Distanz gesehen gab es für die „Dritte“ des SC Oberweikertshofen keine Probleme. Denn bereits nach einer guten Viertelstunde hatte Dominik Sammer die Gastgeber gegen den Drittletzten aus Jesenwang in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit übernahm dann Simon Mayr die Rolle des Doppelpackers. Erstmals traf er in der 67. Minute. Damit war er auf den Geschmack gekommen und legte nur 180 Sekunden später zum Endstand nach.

FC Landsberied - SC Schöngeising 3:2 (2:1) – Gut Widerstand überwinden musste der FC Landsberied, um gegenüber der Konkurrenz um die Spitzenposition nicht ins Hintertreffen zu geraten. Denn zunächst hatte Schöngeisings Kilian Probst den favorisierten FCL mit seinem Führungstreffer in der 21. Minute erschreckt. Die Gastgeber brauchten nur acht Minuten, um sich durchzuschütteln und durch Lukas Förg zum Ausgleich zu gelangen. Weiteren drei Minuten später hatte Lukas Bals die Partie sogar gedreht. Allerdings dachten die Gäste keineswegs ans Aufgaben. Ihre Bemühungen wurden in der 63. Minute mit dem 2:2-Ausgleich von Alexander Schwab belohnt. Ein Ergebnis, das der SCS bis zehn Minuten vor Spielende halten konnte. Dann markierte nochmals Lukas Bals den für Landsberied entscheidenden Treffer.

SpVgg Wildenroth - FC Aich II 5:0 (4:0) – Ihre Pflichtaufgabe solide und seriös erfüllt hat die Spielvereinigung aus Wildenroth. „Mehr war es auch nicht“, sagte deren Sprecher Jürgen Throm. ohne dabei den Respekt vor dem Gegner aus den Augen zu verlieren. Man habe die gesamten 90 Minuten recht überlegen gestalten können. „Deswegen war unser Sieg auch in der Höhe vollkommen verdient“, folgerte Throm. Bereits nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber mit ihren Treffern von Markus Zeise, Xaver Throm, Timo Ritter und Maximilian Scheidl mehr als klare Verhältnisse geschaffen. Erst recht, nachdem Scheidl unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit ein weiteres Mal getroffen hatte. Im weiteren Verlauf der Partie ließ es Wildenroth ruhig angehen. Aus deren Sicht war es letztendlich wichtiger, den Spitzenplatz behauptet zu haben.

SV Adelshofen - SV Mammendorf II 6:0 (3:0) – Mit dem halben Dutzend unterstrichen die Gastgeber ihre Kandidatur auf Platz eins. Lediglich zu Beginn des Spiels hatten sie ihr Visier noch nicht punktgenau eingestellt. Als Knotenlöser wirkte schließlich in der 27. Minute Marco Klass. Denn bereits eine Minute später ließ es Stephan Murphy im Kasten der Mammendorfer ein zweites Mal klingeln. Mit seinem zweiten Tor ließ Klass in der 40. Minute die frühe Vorentscheidung folgen. Doch satt war der SV Adelshofen deshalb noch lange nicht. Luis Multerer ließ zwei weitere Treffer folgen (52. und 73.). Und Klass krönte seinen persönlich ebenfalls erfolgreichen Tag acht Minuten vor Schluss mit seinem dritten Treffer.

A-Klasse 3

TSV Geiselbullach II - TSV Fürstenfeldbruck West 5:3 (3:1) – Ein Trefferfestival und Offensivpower vom Feinsten bekamen die Fans im Kreisliga-Vorspiel geboten. Ihr Visier schien die Zweitvertretung der Bullacher zunächst weit besser eingestellt zu habenb. Denn dreimal Oliver Plabst (11., 3, 49.) und Steven Maier schienen kurz nach dem Seitenwechsel bereits für klare Verhältnisse gesorgt zu haben – unterbrochen nur vom zwischenzeitlichen 1:1 des TSV West von Abass Ouro-Bodi in der 12. Minute. Aber Muzzi Gür ließ für die Brucker in der 69. Minute seine Torjägerqualitäten aufblitzen und verkürzte auf 2:4. Doch damit hatten beide Teams ihren Torhunger an diesem Tag noch nicht gestillt. Roxhergan Nanushi traf in der 85. Minute für die Bullacher Gastgeber. Ouro-Bodi stellte fast mit dem Schlusspfiff den Endstand her.

SC Maisach II - BVTA Fürstenfeldbruck 0:3 (0:0) – Erst in der zweiten Halbzeit konnten die Brucker Türken ihren Sieg festmachen. Bis zur 52. Minute hatten die auf dem letzten Tabellenplatz liegenden Maisacher ihren Kasten sauber halten können. Bisweilen zeigten sich die Gastgeber sogar recht bissig, doch zu richtig griffigen Angriffsaktionen reichte es nur selten. Doch auch die Gäste zeigten nicht gerade übermäßige Offensivpower. Erst Deniz Güntekin löste mit dem Führungstreffer den Knoten. Die Entscheidung fiel erst in der Schluss-Viertelstunde durch die beiden Tore von Miralem Brkic. Da allerdings kickte Maisach bereits in Unterzahl, nachdem Dominik Obermeier in Folge einer Rudelbildung die gelb-rote Karte gesehen hatte.

RW Überacker - TSV Gernlinden 3:0 (2:0) – Von Anfang an war klar, wer die Nase vorne haben sollte. Zwar versuchten die Gernlindner in diesem Maisacher Ortsderby mit einer kompakten Spielweise dagegen zu halten. Doch deren Keeper Michael Bauernfeind hatte sich bereits in der siebten Minute zum ersten Mal geschlagen geben müssen. Dragos Jurca hatte für die Rot-Weißen eingenetzt. Die bereits zu diesem Zeitpunkt erkennbare Überlegenheit der Gastgeber zurrte Michael Dexl mit dem 2:0 in der 20. Minute auch ergebnistechnisch fest. Danach verwaltete Rot-Weiß die Partie eher, ließ sich aber dabei von den Gästen nicht sonderlich überraschen. Eine Minute vor Schluss stellte Andre Macedo Alves den Endstand her.

A-Klasse 4

ASV Biburg - TV Stockdorf 1:0 (0:0) – Dass die Spielgemeinschaft aus Biburgs erster und Emmerings dritter Mannschaft ganz knapp die Oberhand behalten konnte, war eher nebensächlich. Viel wichtiger aus Sicht der Gastgeber war, das die nervige Negativserie von fünf Niederlagen am Stück endlich ihr Ende gefunden hatte. Auf den erlösenden Moment musste man auf dem Biburger Sportgelände eine ganze Ecke lang warten. Denn Simon Schwojer traf erst in der 75. Minute. Wenig später kassierten die Stockdorfer Gäste noch eine gelb-rote Karte.

SV Germering - SV Puchheim 2:2 (1:2) – Auch eine zweimalig Führung, jeweils erzielt von Kamil Temporale, konnten die Puchheimer nicht über die Zeit bringen. Denn die Germeringer zeigten eine starke Moral und fanden durch Robert Cupic und Maximilian Patsch jeweils eine ausgleichende Antwort. Patsch hatte erst sieben Minuten vor Schluss getroffen und den Gastgebern somit einen Punkt gerettet. (Hans Kürzl)