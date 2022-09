A-Klasse kompakt: Rot-Weiß Überacker schwebt weiter über allen Dingen

Trotz akrobatischer Einlagen verloren die Gäste aus Maisach in Malching. © Peter Weber

Nach vier Spieltagen kristallisieren sich in den A-Klasse so langsam die Favoriten heraus. Allen voran RW Überacker überzeugt auf ganzer Linie.

Landkreis – Zum Auftakt des Spieltages hatte die dritte Mannschaft des SC Oberweikertshofen in der Gruppe 2 durch ein 6:2 über die Zweitvertretung des FC Aich den ersten Saisonsieg eingefahren. Das zweite Team des SV Mammendorf konnte da nicht nachziehen, bezog gegen den TSV Jesenwang eine zweistellige Niederlage. In Gruppe 3 bleiben die Rot-Weißen aus Überacker voll auf Kurs und erzielen im fünften Spiel den fünften Sieg. Mit dem SC Malching kommt der ärgste Verfolger aus der eigenen Gemeinde. Und der SV Germering freut sich in Gruppe 4 über den ersten Saisonsieg.

A-Klasse 2

SV Mammendorf II - TSV Jesenwang 0:10 (0:7) – Nach 20 Minuten und beim Stand von 3:0 für die Gäste war die Partie im Prinzip schon durch. Doch mit dem Essen war bei den Jesenwangern auch der Appetit auf mehr gekommen. Denn in regelmäßigen Abständen netzten sie in der ersten Halbzeit ein. Erst nach dem Seitenwechsel gönnte der TSV sich und dem SVM doch ein paar Verschnaufpausen. Dennoch reichte es noch zum zweistelligen Sieg. Am treffsichersten war Johannes Drexler, der den gegnerischen Keeper viermal überwand. Lukas Stangl tat es ihm fast gleich und traf immerhin noch dreimal ins Schwarze. Für den aus Jesenwanger Sicht guten Rest sorgten Michael Rau mit zwei Toren und Michael Eberl.

A-Klasse 3

TSV Gernlinden - BVTA Fürstenfeldbruck 2:1 (0:0) – Nichts für schwache Nerven war die Partie zwischen dem gastgebenden TSV und den Brucker Türken. Wer rein auf den Spannungsgehalt gesetzt hätte, hätte erst in den Schlussminuten auftauchen müssen. Alle drei Treffer fielen nämlich in der Nachspielzeit. Erst einmal war der Jubel bei den Fans aus Gernlinden groß, nachdem Daniel Hartig zum vermeintlich alles entscheidenden Siegtreffer getroffen hatte. Dem stand dann des Jubel in den Reihen des BVTA in nichts nach, weil Miralem Brkic postwendend eine Antwort gefunden hatte. Doch auch diese Euphorie fand ein jähes Ende. Markus Gschwandtner gelang tatsächlich noch das 2:1 für den TSV, so dass die Gernlindener das letzte Wort oder den letzten Jubel für sich hatten.

SC Malching - SC Maisach II 2:0 (0:0) – Mit Mühe und langem Anlauf hat der SC Malching seine Verfolgerrolle zum Ortsrivalen aus Überacker halten können, auf den man nächste Woche trifft. Im der Generalprobe mussten Malchings Fans bis in die Schlussminuten zittern. Denn Maisachs Zweitvertretung erwies sich als reichlich hartnäckiger Gegner. Erst in der 82. Minute konnte man bei den Gastgebern zumindest schon mal durchpusten. Bis zum endgültigen Aufatmen musste man beim SC Malching aber die Nachspielzeit in Anspruch nehmen.

TSV Fürstenfeldbruck West - RW Überacker 2:3 (2:2) – Mächtig strecken mussten sich die Rot-Weißen aus Überacker, um die perfekte Startserie auch nach der fünften Partei aufrecht zu erhalten. Zweimal waren die Gastgeber in einer guten A-Klassen-Partie in Führung gegangen: durch Fatbardh Zaneli in der 13. und durch Beno Laszlo in der 25. Minute. Doch Rot-Weiß gab ganz den Spitzenreiter. „Wir haben Gott sei Dank zweimal ganz schnell reagieren können.“ So kommentierte Überackers Fußballchef Andreas Froschmeier den Verlauf der Partie, Denn Maximilian Libal und Luca Eberl hatten die beiden West-Treffer jeweils schnell gekontert. Froschmeier nahm die erste Halbzeit jedoch schon auch zum Anlass, um zu mahnen. „Unsere Siege sind kein Selbstgänger. Wir müssen dafür auch gut arbeiten.“ Das nahm sich die Truppe von Trainer Korbinian Dunkel in der zweiten Halbzeit zu Herzen. Nach genau einer Stunde setzte Eberl seinen zweiten Treffer. Diesen knappen Vorsprung ließ sich Überacker dann nicht mehr nehmen.

A-Klasse 4

SC Gröbenzell II - SV Puchheim 1:4 (1:2) – Seine Ambitionen auf die Meisterrunde hat der SV Puchheim unterstrichen. So richtig beruhigt zurücklehnen konnte sich Puchheims Trainer Dariusz Figura allerdings erst in den letzten zehn Minuten, nachdem Jakub Dobranowski den 4:1-Endstand hergestellt hatte. Vermeintlich sicher schien bereits auch der 2:0-Vorsprung, den Gäste durch Fabian Hecht sowie Jozef Piwowarczyk zwischen der 24. und 30. Minuten hergestellt hatten. Doch Gröbenzell kämpfte sich durch Tim Wäckens Treffer kurz vor Ende der ersten Halbzeit wieder zurück in die Partie. Mehr brachte allerdings die bislang stärkste Offensive der Liga nicht zu stande. Dagegen setzten die bislang auf Sparflamme treffenden Puchheimer nach und verdoppelten ihre bisherige Trefferquote.

SC Weßling II - SV Germering 1:3 (1:0) – Große Erleichterung herrschte beim SV Germering über den ersten Saisonsieg. Held des Tages war aus Sicht der Gäste eindeutig Markus Schönbauer. Denn der setzte in der 46., 54. und 76. Minute alle drei Treffer des SVG. Kurz vor der Halbzeit hatte es allerdings noch so ausgesehen. als sollten die Germeringen noch weiter zappeln müssen. Denn kurz vor Ende der ersten Halbzeit war Weßling II noch in Führung gegangen. (Hans Kürzl)