B-Klasse kompakt: Ethnikos Puchheim wird zum Maß aller Dinge

Lokalderby: GW Gröbenzell und Ethnikos Puchheim trafen zum Spitzenduell aufeinander. © Dieter Metzler

Moorenweis und Ethnikos Puchheim werden mehr und mehr zu den Top-Favoriten in der B-Klasse 2 und B-Klasse 3 im Zugspitz-Kreis

Landkreis – Wie in der Kreisklasse marschiert auch die zweite Mannschaft des TSV Moorenweis in ihrer Liga vorne weg. Die Verfolger aus Althegnenberg und Walleshausen traten im direkten Duell auf der Stelle. In der Gruppe 2 schuf Ethnikos Puchheim an der Tabellenspitze erst einmal klare Verhältnisse.

B-Klasse 2

Ethnikos Puchheim - GW Gröbenzell 6:1 (2:1) – Im Topspiel der B-Klasse erwiesen die Gastgeber als die weitaus treffsicherere Mannschaft. Ergebnismäßig einigermaßen offen halten konnten die bislang ungeschlagenen Grün-Weißen die Partie bis knapp nach der zweiten Halbzeit Zwar hatte Ethnikos den Gegner mit einem Blitzstart überrascht und nach einer Viertelstunde mit 2:0 geführt. Doch in dieser Phase konnten sich die Gröbenzeller noch einmal schütteln und durch Sebastian Meßner herankommen. Erst mit dem dritten Ethnikos-Treffer sieben Minuten nach dem Seitenwechsel schlug das Pendel in Richtung der Gastgeber aus. Die trafen von da ab in regelmäßigen Abständen. Önder Öksüz, Manuel Ntum und Emre Altintas teilten die Tore unter sich auf.

B-Klasse 3

SV Althegnenberg - FV Walleshausen 1:1 (1:1) – Im Duell der beiden einzigen ersten Mannschaften dieser Gruppe stand das Endergebnis bereits nach einer halben Stunde fest. Sebastian Roos hatte die Gastgeber nach 21 Minuten in Führung gebracht. Doch darüber konnte man sich im Althegnenberger Lager nur ganze neun Minuten lang freuen. Denn Piotr Majcher netzte nach genau einer halben Stunde für die Gäste ein. Das Bemühen um einen zweiten Treffer war keinem der beiden Teams abzusprechen, doch blieb es bei erfolglosen Versuchen. So war als einziger, allerdings negativer Höhepunkt. noch die gelb-rote Karte von Althegnenbergs Oliver Minneken in der Schlussminute zu notieren. (Hans Kürzl)