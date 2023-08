Aufsteiger trifft auf Absteiger: Ethnikos-Griechen wollen im Euphoriemodus bleiben

Von: Hans Kürzl

Der Schrecken jeder Abwehr war die Offensive von Ethnikos Puchheim. Hier dreht Önder Öksuz jubelnd gegen GW Gröbenzell ab. © Peter Weber

Mal B-Klasse, dann A-Klasse – sowohl Ethnikos Puchheim als auch die der SC Unterpfaffenhofen II wandern gern zwischen den Fußball-Welten.

Puchheim/Germering – Die Upfer Buam hatte dieser Bewegungsdrang in der Vorsaison sogar erstmals in die Kreisklasse gehoben, die sie aber nicht halten können. So kommt es nun am Sonntag, 12 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz des Puchheimer Sportzentrums zum reizvollen Duell zwischen Aufsteiger und Absteiger.

Rein von der Bilanz der bisher gegeneinander ausgetragenen sechs Spiele haben die Gäste die Nase mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage klar vorn. Einmal gab es für Ethnikos sogar eine 0:9-Abfuhr. Doch die stammt aus der Saison 2018/19, in der sich beide Teams letztmals begegneten und die für die Griechen den Abstieg in die B-Klasse zur Folge hatte. Doch nun geht Ethnikos mit der Euphorie in die Saison, nach vier Jahren die Rückkehr geschafft zu haben. Außerdem weist das Team von Trainer Georgios Dromouzi mit zwei Remis gegen die zweiten Mannschaften aus Maisach und Olching eine solide Testspielbilanz vor.

Mit dem Gefühl einer gelungenen Generalprobe, dem 3:2 gegen Althegnenberg, kann gar Unterpfaffenhofens Coach Christian Perez sein Team ins Rennen schicken. Der Abstieg scheint beim SCU abgehakt. (Hans Kürzl)