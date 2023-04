C-Klasse: Gewitter lässt Gewinner Aufkirchen zittern

Von: Andreas Daschner

Das Wetter hat den 4:0 (0:0)-Sieg des FSV Aufkirchen gegen die Reserve aus Haspelmoor gleich in doppelter Weise beeinflusst.

Aufkirchen - Erst tauschten die beiden Teams das Heimrecht, weil der Platz in Haspelmoor unbespielbar war. Und dann mussten die Aufkirchener trotz ihrer deutlichen Führung noch um die Punkte zittern. Denn ein Gewitter drohte zum Spielabbruch zu führen. Doch die Hausherren hatten Glück, das Unwetter zog an Aufkirchen vorbei. Der FSV brach den Bann in einem umkämpften und lange ausgeglichenen Spiel mit dem 1:0 durch Loizos Batidis in der 70. Minute. Danach trafen noch Sven Marx, Lorenz Ziegler und Volodymyr Kanibolotskyi für die Aufkirchner. (Andreas Daschner)