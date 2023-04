Grün-Weiß Gröbenzell will weiter auf Aufstiegskurs bleiben: „Viermal gewinnen, dann sind wir durch“

Von: Hans Kürzl

Teilen

GW Gröbenzell (in Weiß) gegen Ethnikos Puchheim. © Dieter Metzler

Wenn man so will, sind die Grün-Weißen aus Gröbenzell in einer besseren Lage als der deutsche Rekordmeister FC Bayern München.

Puchheim/Gröbenzell – „Wir haben es uns erarbeitet, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können“, sagt Trainer Florian König vor dem Mittagskick am Sonntag (12 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des FC Puchheim. Der Sieg beim direkten Konkurrenten Ethnikos Puchheim am vergangenen Wochenende sei sehr wertvoll gewesen. „Viermal gewinnen, dann sind wir durch“, hat König schon ausgerechnet, wie der Plan bis zum Saisonende aussehen soll, um den Aufstieg zu schaffen. „Dazu wollen wir am Sonntag den nächsten Schritt machen.“

In Puchheim kann er dabei er fast in Bestbesetzung antreten. Zwei Spieler würden ausfallen, so der Grün-Weiß-Coach. Aber vom Kader her sei man in der Lage, das gut aufzufangen. „Es gibt keinen Grund zum Klagen.“

Dazu hätte eher sein Puchheimer Kollege Adam Haban Anlass. Von der Tabelle her hängt sein Team durch. Mit den vorderen Plätzen hat es nach Niederlagen wie zuletzt dem 0:5 beim FC Eichenau II nichts mehr zu tun. Zudem weist die Zweitvertretung des FC Puchheim in Abwehr und Angriff die schwächste Bilanz auf. (Hans Kürzl)