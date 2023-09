C-Klasse Zugspitze: Über 100 Fans beim Derby der ersten Garden - „Hat Potenzial, zum Kult zu werden“

Von: Hans Kürzl

Die Balance bewahrt hat der bezirksligaerfahrene Josef Scheb (in Grün). Er erzielte auch das einzige Tor des Tages. © Peter Weber

Sie sind die einzigen ersten Mannschaften in der untersten Liga. Trotzdem oder gerade deshalb zog das Duell Günzlhofen gegen Aufkirchen viele Fans an.

Günzlhofen – Am Ende steht ein 1:0 für den VSST Günzlhofen gegen den FSV Aufkirchen, sichergestellt von Josef Scheb in der 62. Minute. Das ist das nüchterne Ergebnis. Was wichtiger ist an diesem Tag, spielt sich dort ab, wo man in Günzlhofen überdacht sitzt. Fans und Spieler feiern sich gegenseitig minutenlang. VSST-Coach Rainer Lohr beobachtet es: „Die Jungs sollen es genießen, sie haben es sich verdient.“

„Dieses Team hat das Potenzial, zum Kult zu werden“

Eine Stimmung, die Lohr auch für sich selbst mitnimmt. „Hat was echtes.“ Es mache Spaß, hier etwas zu entwickeln, so Lohr und fügt hinzu: „Dieses Team hat das Potenzial, zum Kult zu werden.“ Günzlhofen honoriert jedenfalls das Bemühen, das Fußballleben am Ort aufrecht zu erhalten sichtbar. 111 Zuschauer sind es offiziell – quer durch alle Generationen und nur eine kleine Handvoll weniger als tags zuvor sechs Klassen höher in Olching. „So eine Kulisse, da macht das echt Spaß. Wir wollen allen zeigen, dass wir mit unserem Fußball bodenständig bleiben wollen“, sagt Lohr.

Ein bunter Mix aus Jung und Alte wollte das C-Klassen-Derby in Günzlhofen sehen. © Peter Weber

Den knappen Sieg sieht er als verdient an. „Wir waren geduldiger“, so der Günzlhofener Trainer. Freilich hatte er zwei Unterschiedsspieler auf dem Platz stehen, die bezirksligaerfahrenen Scheb und Philipp Gruschka. Doch Lohr verteilte auch Lob an die Gegenseite. Was der Aufkirchener Keeper Stanislaw Olszowka gehalten habe, könne man nur als sagenhaft bezeichnen.

Aufkirchen taut erst im zweiten Durchgang richtig auf

Dessen Paraden waren nötig, um den FSV im Spiel zu halten. Vor allem in den ersten 20 Minuten wirkten dessen Angriffsbemühungen eher schüchtern. „Leider sind wir erst in der zweiten Hälfe so richtig mutig geworden“, stellte FSV-Trainer Stephan Böck fest – und musste notieren, dass da seine Truppe einige gute Chancen liegen ließ. Da sei ein Punkt drin gewesen, so Böck. Schon zum dritten Mal habe man knapp eine bessere Ausbeute verpasst. Dass der Ukrainer Volodymyr Kanibolotskyi wegen einer Erkältung gefehlt habe, erwähnte er nebenbei. „Die Alternativen auf der Bank waren gering.“

Doch Böck nimmt auch Positives mit. „Über hundert Zuschauer, das haben sich beide Teams verdient.“ Und er beobachtet Verbindendes: „Günzlhofener und Aufkirchner gemeinsam beim Bier. Da brauchst Du keine teuren Spieler mehr.“ (Hans Kürzl)