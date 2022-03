FC Landsberied: Der Favorit macht‘s gegen Aich II unnötig spannend

Sinnbildlich für das Derby: Am Ende waren die Kicker des FC Landsberied (grüne Trikots) nicht nur spielerisch obenauf. © Peter Weber

Seine Pflicht und Favoritenrolle hat der FC Landsberied mit dem 3:1 (1:0) bei der zweiten Mannschaft des FC Aich erfüllt.

Aich – Lukas Stumbaum vor der Pause sowie David Peters und in der Nachspielzeit Maximilian Schindler hatten für die Gäste getroffen. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Benjamin Sadikaj kam aus Aicher Sicht zu spät, um den Spielausgang noch zu ändern. Und doch hatte Sadikajs Torschuss in der 84. Minute – der erste aufs Landsberieder Tor im zweiten Durchgang – durchaus das Potenzial für mehr Dramatik zu sorgen.

Stattdessen machten die Gäste den Sack zu. Ein Freistoß von Aichs Spielertrainer Fabian Lankes wurde gerade noch so abgelenkt, dass er sich nicht ins Tor senkte. Beim anschließenden Eckball gingen die Gastgeber volles Risiko, schickten auch noch Keeper Quirin Milde in den gegnerischen Strafraum. Doch der verpasste, ebenso seine Stürmerkollegen. Schindler nahm den Befreiungsschlag auf und brachte den Ball im leeren Tor unter. Im Jubel auf der Landsberieder Bank war die Erleichterung zu spüren, die in der Form eigentlich gar nicht notwendig war. „Wenn’s ganz dumm läuft, bekommen wir noch den Ausgleich.“ Landsberieds Spielertrainer Wolfgang Reinhardt ließ durchblicken, dass er das nach dem Spielverlauf mehr als ungerecht empfunden hätte.

Beiden Offensiven fällt lange nur wenig ein

In den 84 Minuten vor dem Aicher Gegentreffer hatte der FCL das Geschehen weitgehend im Griff, auch wenn man sich gegen einen defensiv eingestellten Gegner schwer tat. Angesichts des mäßig kreativen Aicher Angriffsspiels, das sich in der ersten Halbzeit nur selten dem gegnerischen Tor näherte, hätten Reinhardt und Kollegen sich eigentlich wenig Sorgen machen brauchen.



Allerdings war auch beim FC Landsberied in Durchgang zwei bis auf die beiden Tore und einen Lattentreffer nicht zwingend die erwartete Offensivpower auszumachen. FCA-Keeper Milde bekam zwar etliche Bälle zu halten, aber die waren meist in der Kategorie „dankbar“ einzuordnen. Dass sich das am kommenden Sonntag in Türkenfeld ändern muss, ist Reinhardt klar. „Sonst brauchen wir gar nicht mehr nachrechnen, ob wir noch einmal ganz oben rankommen können.“ (Hans Kürzl)