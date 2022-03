Der FC Aich II muss sich Landsberieder Offensivpower erwehren

Landsberied (weiße Trikots) hat sich in der Vorbereitung gut in Form gezeigt. © Peter Weber

Abstiegssorgen treffen auf Aufstiegshoffnungen – so lässt sich das Duell zwischen der zweiten Mannschaft des FC Aich und dem FC Landsberied zusammenfassen.

Aich/Landsberied – Aus beiden Blickwinkeln ist also am späteren Samstagnachmittag, ab 17 Uhr, auf der Anlage des FC Aich ein gelungener Start in die Frühjahrsrunde dringend geboten. Nicht nur rein tabellarisch sind die Gäste des Beinahe-Derbys, die drei Punkte hinter dem Relegationsplatz liegen, klar in der Favoritenrolle. Auch die Vorstellungen, die die beiden Offensivabteilungen im bisherigen Verlauf der Saison anboten, sprechen eine deutliche Sprache. Allein die beiden Landsberieder Top-Torschützen Lukas Stumbaum und Wolfgang Bals netzten mit zusammen 14 Treffern nur einmal weniger ein als das komplette Team des FC Aich. In den drei Testspielen zeigte der FCL durchaus, dass er schon wieder in Form ist.

Mit einer gelungenen Generalprobe – ein 3:0 gegen den BVTA Fürstenfeldbruck – konnten auch die Aicher aufwarten. Die beiden anderen Test-Kicks endeten allerdings mit sieben Gegentreffern in zwei Partien etwas holprig. Die Vorbereitungsspiele zeigten aber ebenso, dass der FC Aich an Offensivpower zugelegt zu haben scheint. Vom Tabellenletzten sind die Brucker Vorstädter nur fünf Punkte entfernt. Das Hinspiel gewann Landsberied mit 1:0. (Hans Kürzl)