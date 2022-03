B-Klasse kompakt: Ein Strafstoß bringt Spitzenreiter Malching auf die Siegerstraße

Von: Andreas Daschner

Spielerisch überlegen präsentierte sich der SC Malching (in Blau) bislang in der B-Klasse. © Peter Weber

Die B-Klasse ist aus der Winterpause zurück. Zum Frühjahrsauftakt setzten sich die 1. Mannschaften aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck durch.

Landkreis – Gröbenzell bleibt in Gruppe 1 Dank eines klaren Siegs in Stockdorf an der Spitzengruppe dran. In Gruppe 2 tat sich Tabellenführer Malching zunächst schwer. Erst in der zweiten Halbzeit holte sich die Mannschaft von Trainer Ziyad Hayat doch noch einen klaren Sieg.

B-Klasse 1

TV Stockdorf II - GW Gröbenzell 1:4 (1:4) – Bereits nach der ersten Halbzeit stand in Stockdorf das Endergebnis fest. Am besten aus der Winterpause kam dabei Egzon Krasniqi, der die Grünweißen mit zwei Treffern in der dritten und sechsten Spielminute schnell in Führung schoss. Doch damit nicht genug. Die 60 Zuschauer bekamen noch vor dem Pausenpfiff drei weitere Tor zu sehen. Sebastian Meßner und Alexander Gans trafen für Gröbenzell, ehe Stockdorf in der Nachspielzeit per Elfmeter noch der Anschluss gelang. Damit war die Geschichte des Spiel erzählt, in Halbzeit zwei passierte weiter nichts relevantes mehr.

B-Klasse 2

SC Malching - TSV Moorenweis II 4:2 (1:2) – Ein Strafstoßtor gab den Malchinger Hausherren den nötigen Schub, um am Ende die drei Punkte gegen die Moorenweiser Reserve zu behalten. Kurz nach der Pause trat Florian Lang, der bereits das 1:0 für den SCM erzielt hatte, an den Elferpunkt und behielt die Nerven. „Das hat uns noch einmal gepusht“, sagte Malchings Abteilungsleiter Johannes Steber. Zuvor hatte Thomas Schmid die da noch weitgehend ausgeglichene Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Moorenweiser gedreht. Mit dem Rückenwind des Ausgleichs schossen Marius Schmuck und Raphael Reidel die Hausherren noch zum Sieg. (Andreas Daschner)