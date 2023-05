Derby wird zum Aufstiegs-Endspiel: Malching trifft auf Überacker

Von: Hans Kürzl

Teilen

Mit neuen Trikots geht der SC Malching in die heiße Phase des Aufstiegsrennens. Gesponsert wurde diese von Manfred Burian vom Central Cafe in Fürstenfeldbruck. © SC Malching

Man kann es in Malching drehen und in Überacker wenden wie man will. Am Sonntag wird wohl der Aufsteiger in die Kreisklasse ermittelt.

Malching/Überacker – Der Reiz des Ortsderbys am Sonntag, 15 Uhr, wird noch dadurch getoppt, dass es um Platz eins geht und damit um den Aufstieg in die Kreisklasse. Wobei die gastgebenden Malchinger aus der etwas besseren Position in den drittletzten Spieltag gehen. Mit sechs Siegen und einem Unentschieden hat die Truppe vom Trainer Ziyad Hayat den Ortsrivalen, der eigentlich mit der besseren Punktevorgabe gestartet war, um zwei Zähler überflügelt. „Unsere Taktik, von Spiel zu Spiel denken, hat sich ausgezahlt“, sagt Malchings Fußballchef Johannes Steber. Nun sei der Ehrgeiz so richtig geweckt.

Steber spricht von der großen Möglichkeit, den Vorsprung auf fünf Punkte auszubauen. Zumal man aus der letzten Partie, die man kurz vor knapp gegen den SV Puchheim entschied, eine gewisse Euphorie mitnimmt. „Das war schon ein Schub in eine sehr gute Richtung“, sagt Steber.

Aber auch bei den Rot-Weißen aus Überacker hat man richtig Bock auf Derby und Meisterschaft. Die eigene Generalprobe in der Vorwoche gegen Wörthsee hat man ebenfalls erfolgreich gestaltet – nach Rückstand. „Wir haben uns die Chance auf drei Endspiele erarbeitet“, so Rot-Weiß-Coach Korbinian Dunkel. In Malching könne man sich nun durch einen Sieg die gute Ausgangsposition zurückholen. „Dann wären wir wieder Erster“, so Dunkel. Den Aufstieg könne man also immer noch aus eigener Kraft erreichen. Steber wie Dunkel sind sich einig, dass die Partie vorentscheidenden Charakter hat. Wer auch immer das Maisacher Ortsderby gewinnt, werde die Tour und das Ticket in die Kreisklasse in den letzten Spielen nicht mehr vermasseln. (Hans Kürzl)