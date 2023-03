Mit Leidenschaft und Windunterstützung: Der FC Landsberied knackt die SpVgg Wildenroth

Von: Hans Kürzl

Nur in der Anfangsphase konnten sich die Wildenrother (rote Trikots) so richtig gut durchsetzen. © Peter Weber

Der FC Landsberied ist mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde gestartet. Auch von einem Rückstand ließ sich der FCL nicht aus der Ruhe bringen.

Landsberied – Ein Konter aus der Kategorie aussichtsreich, die Verwertung mit dem Prädikat ausbaufähig. „Den muss man besser ausspielen.“ Landsberieds Trainer Wolfgang Reinhardt ist voll in der Szene, und noch mehr in der Emotion. Was sich auf’s Spielfeld überträgt. Wenig später, in der 52. Minute setzt Christoph Schindler mit dem 3:1 bereits das Endergebnis, den Sieg für die Gastgeber. Zuvor hatten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Lukas Stumbaum und Maximilian Schindler die frühe Wildenrother Führung von Maximilian Scheidl (6.) gedreht.

Frühes Tor gibt Wildenroth keine Sicherheit

Die war zu diesem Zeitpunkt verdient. Denn die Gäste nahmen die Partie schnell in die Hand, dominierten Ball und Gegner. Mehr als eine Viertelstunde lang blieb Wildenroths Keeper Michael Jani unbehelligt. „Sicherheit hat uns das Tor aber nicht gegeben,“ analysierte Markus Ziese, Spieler und Fußballchef in Personalunion, das Geschehen.

Denn mit zunehmender Spieldauer bissen sich die einsatzfreudigen Landsberieder besser ins Geschehen. Die Partie wurde zweikampf- und laufintensiver. Trotzdem schien die SpVgg Wildenroth die Führung mit die Pause zu nehmen. „Das war dann von uns nicht so clever“, kommentierte Wildenroths Trainer Nils Hufschlag die gegnerische Doppelpackung. Man habe sich von Gegner und Wind überraschen lassen.

FCL-Trainer Reinhardt: „Als Team sehr gut gekämpft“

Dass sich aber die SpVgg deswegen aufgegeben hätte, konnte man selbst nach dem dritten Gegentor nicht behaupten. Doch so recht fündig wurde man auf der Suche nach der entscheidenden Lücke nicht. Zeise nahm es gefasst: „Niederlage ist immer ärgerlich. Aber wir müssen jetzt nicht auf schlechte Stimmung machen.“ An der Zielsetzung Aufstieg ändere sich nichts.

Bessere Laune hatte FCL-Coach Reinhardt: „Wir haben als Team sehr gut gekämpft.“ Deswegen sei der Sieg verdient. „Und megawichtig“, fügte Reinhardt hinzu. Mit nur zwei Bonuspunkten in die Meisterrunde gestartet, hätte eine Niederlage den Rest der Saison für den FCL fast schon zur Bedeutungslosigkeit degradiert. „So aber sind wir im Rennen geblieben“, zeigte sich Reinhardt zufrieden. Dieses Stimmungshoch wolle man zum Auswärtsspiel nach Scheuring mitnehmen. (Hans Kürzl)