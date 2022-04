A-Klasse kompakt: Offensive Magerkost in den drei verblieben Spielen

Von: Andreas Daschner

Eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche legte der FSV Aufkirchen (rote Trikots) hin. © Peter Weber

Die A-Klasse 1 war die einzige Liga, in der am Wochenende Mannschaften aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck aktiv waren.

Landkreis – Bereits am Freitag – noch vor dem ganz großen Schneefall – fanden die Partien in Aufkirchen und Mammendorf statt. Und auch der Tabellenzweite Haspelmoor wollte spielen und räumte eigens noch den Platz – aber ohne Erfolg. Es setzte eine überraschende Pleite.

SV Haspelmoor - FC Aich II 1:2

An den Bodenverhältnissen lag es wohl nicht, dass der Tabellenzweite aus Haspelmoor den Platz als Verlierer verlassen hat. „Die waren für die Umstände ganz in Ordnung“, sagte SV-Akteur Benedikt Nebl. Die Gäste aus Aich erwischten jedenfalls den besseren Start und gingen mit 1:0 in Führung. „Allerdings hatte Aich auch Verstärkung von der ersten Mannschaft“, sagt Nebl. Matthias Hillmayr gelang aber noch vor Pause der Ausgleich für die Hausherren. Im zweiten Durchgang hatte Aich mit dem Treffer zum 2:1 das bessere Ende für sich. „Insgesamt war es ein verdientes Ergebnis“, meinte Nebl.

FSV Aufkirchen - SC Oberweikertshofen III 0:0

Erstmals in dieser Spielzeit blieb der FSV ohne Gegentor. Torhüter Jan Dijs musste nicht hinter sich greifen. Weil der Mannschaft von Spielertrainer Hakan Karademir selbst aber auch kein Treffer gelang, blieb es beim torlosen Remis. Das war trotz Schneefällen aber eines der besseren Sorte. „Es war ein klassisches Derby, kampfbetont aber immer fair“, sagt FSV-Sprecher Stephan Böck. Die besseren Chancen in der ersten Halbzeit hatten dabei die Gäste. „Dafür hatten wir zehn Minuten vor Schluss zwei gute Möglichkeiten“, rechnet Böck dagegen. Weil der FSV diese aber nicht nutzte, blieb es beim Remis. „Schade, ein Sieg wäre für uns wichtig gewesen“, meinte Böck angesichts des noch immer letzten Tabellenplatzes seiner Aufkirchner.

SV Mammendorf II - TSV Geltendorf 1:0

Manchmal reichen auch 30 Minuten guter Fußball zum Sieg. So lange waren nämlich die Hausherren bei ihrem Auftritt gegen Geltendorf überlegen. Doch dann fanden die Gäste besser ins Spiel. „In der zweiten Halbzeit war Geltendorf dann die bessere Mannschaft und hat sich mehr Chancen erarbeitet“, musste Mammendorfs Coach Wolfgang Kampinski zugeben. Dass trotzdem sein SVM die Punkte da behielt, lag vornehmlich an zwei Spielern: Marcel Wupperfeld erzielte das späte 1:0 – wenn laut Kampinski auch glücklich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde dann Mammendorfs Keeper Christopher Lackner zum Helden, als er einen Strafstoß der Gäste parierte. (Andreas Daschner)