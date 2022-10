C-Klasse kompakt: Zwei Vereine feiern früh die Meisterschaft

Ein Führungstrio für den SV Puch (v.l.): Enock Wimmer, Trainer Marco Errichetti und Serdar Gövercile. © Peter Loder

Schon am 9. Spieltag ist in den C-Klassen die Entscheidung gefallen: Puch und Überacker machen in ihren Spielklassen vorzeitig die Meisterschaft klar.

C-Klasse 1

RW Überacker II - FSV Aufkirchen – Wegen Spielermangels musste Aufkirchen die Partie absagen. Damit ist die Reserve der Rot-Weißen, die sich aus neun Spielen 24 Punkte erarbeitet hat, schon sicher in die B-Klasse aufgestiegen.

C-Klasse 2

TSV Pentenried II - SV Puch 0:1 (0:0) – „Es war kein gutes Spiel“, musste Puchs Coach Marco Errichetti über die Partie seiner Elf beim Tabellenfünften Pentenried sagen. „Es hat vieles nicht funktioniert, so sind einfache Bälle nicht angekommen.“ Der Gegner sei zudem tief gestanden, was der Pucher Spielweise auch nicht entgegenkommt. Bis zur 82. Minute musste Puch zittern, ehe Gerhard Bauer seine Mannschaftskollegen mit dem Treffer zum 1:0 erlöste und damit den Sieg sicherstellte. Die Meisterschaft für Puch war schon vorher aufgrund des Vorsprungs in trockenen Tüchern gewesen. (Stephanie Hartl)