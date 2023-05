Schöngeising trennt sich von Trainer Benedikt Junker: „Alles andere als zufriedenstellend verlaufen“

Jugend-Coach übernimmt für zwei Spiele

Von Thomas Benedikt schließen

Der SC Schöngeising und Trainer Benedikt Junker gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vorstand war mit der sportlichen Entwicklung unzufrieden.

Schöngeising – Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den BVTA Fürstenfeldbruck haben die SCS-Verantwortlichen entschieden, die Zusammenarbeit mit Junker zu beenden. Das erklärte der Verein in einer Pressemitteilung. „Nach dem bisher schwachen Abschneiden des Teams in der bisherigen Saison hat sich der SC Schöngeising zu diesem Schritt entschieden“, schreibt Vereinsvorsitzender Stephan Dodenhoff. „Gerade die letzten Spiele in der Abstiegsrunde sind sowohl für den Verein und auch für den Trainer selbst alles andere als zufriedenstellend verlaufen.“

Schöngeising rangiert derzeit mit elf Punkten auf dem zweiten Platz der A-Klasse Abstiegsrunde H. Weil der Verein auch der Weiterentwicklung der Mannschaft keine Fortschritte erkennen konnte, habe man sich letztlich zu diesem Schritt entschieden. Dem geschassten Benedikt Junker wünsche man für die private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute und bedanke sich für den Einsatz.

Für die verbleibenden zwei Spiele wird Günter Grundei, ehemaliger langjähriger Spieler des SC Schöngeising und derzeit als Jugendtrainer beim SCS, die Position übernehmen. (Thomas Benedikt)