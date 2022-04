Spielabbruch nach Verletzung: Gernlinden führte gegen den SV Puchheim mit 3:1

Von: Thomas Benedikt

Der SV Puchheim ist weiter vom Verletzungspech verfolgt. © Peter Weber

Zwei Nachholpartien waren am Dienstagabend in der A-Klasse 2 angesetzt. Zu einem Schlusspfiff kam es aber in keinem der beiden Spiele.

Gernlinden – Die Partie zwischen dem TSV Gernlinden und dem SV Puchheim wurde abgebrochen, die Begegnung Biburg gegen Hechendorf gleich ganz abgesagt. 3:1 führten die Gernlindner als Schiedsrichter Andy Hasselmann die Begegnung vorzeitig beendete. Grund war eine schwere Knieverletzung des Puchheimers Sefer Thaqi. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor war den rund 20 Zuschauern eine Menge Fußball-Unterhaltung geboten worden. Nach der frühen Puchheimer Führung durch Matthias Arnold (11.) drehten die Gastgeber die Partie binnen zehn Minuten. Daniel Schwarz (26.), Quirin Bader (28.) und Manuel Müller (36.) sorgten für die 3:1-Pausenführung des TSV. Bis zur Verletzung von Thaqi in der 60. Minute passierte dann lange nichts. Die Zeit bis zum Abbruch in der 66. Minute reichte aber noch für den Puchheimer Magnus Müller, um die Gelbrote Karte für Ball wegschlagen (66.) und Meckern (68.) zu kassieren. (Thomas Benedikt)