A-Klasse kompakt: Gröbenzell II und Adelshofen treffen jeweils acht Mal

Der SV Adelshofen (weiße Trikots) feierte ein Schützenfest. © Peter Weber

Spektakel in den A-Klassen-Begegnungen: So lief der 6. Spieltag der drei A-Klassen-Gruppen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Landkreis – Der TSV West unterliegt im Derby gegen den BVTA. Gröbenzell überrollt zeitgleich Biburg. Ein weiteres Schützenfest feierte der SV Adelshofen.

A-Klasse 2

SC Oberweikertshofen III - SV Adelshofen 0:8 (0:4) – Gegen die dritte Garde des SC Oberweikertshofen musste der SVA mit Trainer Denis Teschke diesmal antreten und der Tabellenführer behielt ganz klar die Oberhand. Nach einer knappen halben Stunde begann das muntere Toreschießen der Gäste. Die Hausherren fanden die gesamte Spielzeit über kein probates Mittel, um den Torrausch zu stoppen. Dominik Leitmair legte das erste Tor vor (24.). Luca Turacci lieferte mit einem Doppelpack die Tore zwei und drei (33./40.). Vor der Pause erhöhte Leitmair noch auf 4:0 (41.). Und nach der Halbzeit-Pause ging es genauso weiter wie in den 45 Minuten davor. Stephan Murphy netzte zum 5:0 ein (48.). Stefan Högenauer traf zum 6:0 (57.). Ein Eigentor der Hausherren (69.) und nochmals Högenauer (85.) sorgten für den Endstand.

SpVgg Wildenroth - FC Landsberied 2:0 (1:0) – Wildenroths Teamsprecher Jürgen Throm musste bei der Analyse ein wenig um die passenden Worte ringen. „Es war nicht unverdient, aber es hätte auch anders ausgehen können“, meinte er schließlich. Das Duell gegen Landsberied war die erwartet „enge Kiste“ geworden. Johannes Grotz hatte die Hausherren in Führung gebracht (16.). „Doch dann haben wir einen ziemlichen Bock geschossen“, so Throm. Besagter Fehler kurz vor der Pause hatte dem FCL einen Strafstoß beschert. Doch Keeper Simon Bentenrieder parierte. Nach dem Seitenwechsel ging es hin und her, beide Teams hatten noch ihre Chancen, doch während Wildenroth dank des Treffers von Maximilian Scheidl das 2:0 bejubeln konnte (46.), klappte bei Landsbried an diesem Tag auch gar nix.

A-Klasse 3

TSV Gernlinden - TSV Geiselbullach II 2:2 (0:0) – „Das war alles zu zaghaft, zu wenig Aktionen, zu wenig Schüsse“, monierte Gernlindens Coach Konrad Benner nach der Partie. Zweimal hatte der Gastgeber vorne gelegen und beide Male war der Vorsprung gleich wieder pulverisiert worden. „Das ist schon sehr ärgerlich“, so Benner. Denn spielerisch sei es nicht verkehrt gewesen, was seine Elf gezeigt hatte. Patrick Heiny hatte vorgelegt und Gernlinden in Führung geschossen (55.) Mathias Bründl hatte für Geiselbullach ausgeglichen. Markus Gschwandtner brachte die Gastgeber wieder in Front (74.), doch postwendend glichen die Gäste aus durch Tobais Roßmanith (75.). Dass es am Ende doch für einen Punkt reichte, war auch dem Keeper Michael Bauernfeind zu verdanken, der erneut eine starke Leistung zeigte.

TSV Fürstenfeldbruck West - BVTA Fürstenfeldbruck 1:2 (0:1) – Es war die erwartet heiße Derby-Kiste mit vielen Zuschauern zwischen West und dem BVTA, und am Ende gingen die Gäste als Sieger vom Platz. Und bei West herrscht weiter großes Rätselraten, warum es nicht mehr läuft und Sieg Nummer zwei weiter auf sich warten lässt. Im Derby gegen den BVTA unterlag das Team knapp mit 1:2. Mussa Bungara hatte die Gäste in Führung gebracht (33.), Miralem Brkic hatte auf 2:0 erhöht (75.). Der Anschlusstreffer durch Muzzi Gür (81.) brachte nicht die erhoffte Wende. Co-Trainer Thomas Iliic: „Wir hatten zwei, drei Chancen, die wir hätten machen müssen, aber uns fehlt das Glück.“

A-Klasse 4

SC Gröbenzell II - ASV Biburg 8:1 (5:1) – Da hatte die Spielgemeinschaft aus Biburg und Emmering wahrlich nichts zu melden. Bei der Reserve des SC Gröbenzell kam das Team von Trainer Christian Norpalik arg unter die Räder. Den ersten Treffer von Gröbehzells Benedikt Lugmayr (5.) konnte Biburg noch ausgleichen. Steffen Schlosser hatte zum 1:1 getroffen (10.). Doch da war die Gröbenzeller Tormaschine heiß gelaufen. Lugmayr erhöhte zum 2:1 (13.), Patrick Wasswa schoss das 3:1 (16.). Luca Tristl bejubelte sein Tor zum 4:1 (40.) und Maximilian Schek schob kurz vor der Pause zum 5:1 ein (42.). Nach dem Seitenwechsel trafen dann für Gröbenzell noch Tim Wäcken (66.), Patrick Sasvari (75.) und Lugmayr, der zum 8:1-Endstand (83.) einnetzte. (Stephanie Hartl)