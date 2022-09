B-Klasse kompakt: Althegnenberg bejubelt den nächsten Peschek-Dreierpack

Finn-Jannis Peschek vom SV Althegnenberg. © SV Althegnenberg

Viel Unterhaltung und noch mehr Tore wurden den Zuschauern in den B-Klassen-Partien im Landkreis Fürstenfeldbruck geboten.

Landkreis – Ethnikos bleibt Tabellenführer, Gröbenzell leistet Wiedergutmachung und Althegnenberg feiert ein Schützenfest an Toren.

B-Klasse 1

VSST Günzlhofen II - SV Kottgeisering 3:4 (3:1) – Ein Spiel zu drehen, in dem man schon 1:3 zurückliegt, das muss man erst einmal hinkriegen. Geschafft hat das der SV Kottgeisering gegen die Bezirksliga-Reserve vom VSST. Günzlhofen hatte anfangs die besseren Karten in einem harten Spiel. Das 1:0 erzielte Josef Scheb (19.), für die Gäste konnte Daniel Ostermeier ausgleichen (15.), doch danach waren die Hausherren am Drücker. Christoph Zeidler netzte zum 2:1 ein (31.) und Scheb erhöhte auf 3:1 (34.). Doch nach der Pause schlug die Stunde der Kottgeiseringer. Dabei hatte es gar keine Kabinen-Predigt gebraucht, wie SVK-Coach Uwe Slowik berichtet. „Ich habe nur gesagt, wir können das noch drehen.“ Und das sollte gelingen. Ostermeier, der später von Coach Slowik zum Spieler des Tages geadelt werden sollte, erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3 (55.), den Ausgleich zum 3:3 (73.) und schob auch zum Siegtreffer ein (77.). Coach Slowik zeigte sich „sehr stolz auf die Truppe“. Ein Extra-Lob bekam auch Keeper Achim Kreitner, der den SVK-Kasten aushilfsweise gehütet und einen guten Auftritt gezeigt hatte.

B-Klasse 2

TSV Alling II - GW Gröbenzell 0:4 (0:0) – Nach der Pleite gegen Ethnikos am fünften Spieltag hatten die Grün-Weißen einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Und das gelang dem Team von Trainer Florian König mit Bravour. „Großes Lob an die Mannschaft“, so der Coach hinterher. Dabei hatten sich die Gäste in der ersten hälfte durchaus schwer getan gegen die Allinger. Beide Teams hatten zwar Chancen auf den ersten Treffer, doch nach den ersten 45 Minuten ging es ohne Tor in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff glückte Gröbenzell dann aber der bessere Start. Dominik Hiebel schob zum 1:0 ein (47.). Alling hatte die Chance auf Ausgleich auf dem Fuß, doch es wurde nix draus. Nach dem zweiten Treffer der Grün-Weißen durch Sebastian Naucke (53.), war für die Hausherren der Zug abgefahren. Egzon Kraniqi erhöhte auf 3:0 (61.) und Alexander Gans stellte mit seinem Treffer den 4:0-Endstand sicher (76.).

SV Germering II - Ethnikos Puchheim 0:2 (0:1) – Immer noch ungeschlagen nach sechs Spielen steht Ethnikos an der Tabellenspitze. Auch beim Spiel bei Germerings Reserve ließen die Griechen nix anbrennen. Giorgian Heres traf noch kurz vor der Halbzeit-Pause zur 1:0-Führung für die Gäste (31.). Manuel Ntum schob per Elfmeter zum 2:0 ein (89.). Ethnikos-Trainer Ismail Demircan, dürfte zufrieden sein.

B-Klasse 3

SV Althegnenberg - VfL Egenburg II 9:2 (4:1) – Das war mal ein Schützenfest zuhause für den SVA. Dabei hatte die Elf von Trainer Marcel Aue den Start regelrecht verschlafen, sogar ein Gegentor kassiert. „Davor haben wir geschlafen, das war dann unser Wachrüttler, ab da lief es super, ich bin richtig stolz auf die Mannschaft“, so Aue. Finn-Jannis Peschek hatte mit einem Doppelpack für Ausgleich und Führung gesorgt, danach trafen noch Niklas Rottenfußer, Oliver Minneken, Benedikt Wex, Jonas Feuerstack, zweimal Sebastian Roos und zum Schluss noch einmal Finn-Janis Peschek zum 9:2-Endstand für Althegnenberg. (Stephanie Hartl)