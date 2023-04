B-Klasse kompakt: Eine lehrreiche Niederlage für den SV Althegnenberg

Glaubt an den Lerneffekt der Begegnung: SVA-Trainer Marcel Aue (in Rot).

Puch und Ethnikos souverän

Souveräne Zu-Null-Siege prägten das Bild am 3. Spieltag in den Meister- und Abstiegsrunden der B-Klassen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Landkreis - Zweimal zu Null, zweimal gewinnt das Heimteam. Für die ersten Mannschaften in der B-Klasse war es ein erfolgreicher Spieltag - zumindest am Montag. Am Samstag unterlag der SV Althegnenberg zuhause im Spitzenspiel dem TSV Hechendorf II.

Meisterrunde A

Ethnikos Puchheim - FC Puchheim II 4:0 (2:0) – Dank ihres souveränen Derby-Erfolgs gegen den FC Puchheim II marschieren die Ethnikos-Kicker weiter schnurstracks in Richtung A-Klasse. Im stadtinternen Duell machten die Griechen früh klar, in welche Richtung die Partie gehen sollte. Zwar hatten auch die Gäste die eine oder andere Chance, doch die Tore machte Ethnikos. Leon Ruder brachte die Gastgeber per Freistoß in Führung (27.) und Emre Altintas erhöhte noch vor der Pause (39.) – ebenfalls in Folge eines Freistoßes. Önder Öksüz (63.) und Resul Orhankazi (88.) sorgten für den 4:0-Endstand.

Meisterrunde B

SV Althegnenberg - TSV Hechendorf II 0:2 (0:1) – Wenn ein Trainer in seinem Statement die Wörter „können“, „dürfen“, „müssen“ verwendet und dann noch ein „eigentlich“ einbaut, umschreibt das in aller Regel eine ausbaufähige Chancenverwertung. Auch Althegnenbergs Marcel Aue machte da nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft des TSV Hechendorf keine Ausnahme. Für die Gäste aus dem Landkreis Starnberg hatte zweimal Sebastian Stangl getroffen. Dessen Tore standen sinnbildlich für den Verlauf der Partie. Während Stangl nach sieben Minuten per Elfmeter getroffen hatte, kam Dennis Lüger Mitte der zweiten Halbzeit per Strafstoß nicht an Hechendorfs Keeper Michael Fechter vorbei. Bitter auch deshalb, weil Lüger im Lauf der Partie immer mehr zu einem Gefahrenherd wurde und einer der besten Spieler war.

+ Rassige Zweikämpfe gab es im Spitzenspiel zwischen Althegnenberg (schwarze Trikots) und Hechendorf II zuhauf zu sehen. © Peter Weber

„Doch die Fußballgötter waren heute nicht mit uns“, sagt Aue. Vor allem in der zweiten Halbzeit ließen seine Schützlinge einige hochkarätige Möglichkeiten fast schon fahrlässig liegen. Wie es zielgenauer gemacht wird, zeigte Stangl vier Minuten vor Schluss. Sein humorloser Abschluss bedeutete die Entscheidung. Doch nur auf die Mächte von oben wollte Althegnenbergs Coach die Niederlage nicht schieben. Hechendorf mit seinen im Schnitt erfahreneren Spielern sei insbesondere zu Beginn der Partie wacher gewesen und gleichzeitig robuster zu Werke gegangen. „Davon haben wir uns zu sehr anstecken und beeindrucken lassen“, sagt Aue. Dies schloss eine hitzige Phase mit rustikal geführten Zweikämpfen ein, die von etwa Mitte des ersten Halbzeit andauerte. Die Folge: sieben gelbe Karten und zwei Zeitstrafen – alles Entscheidungen, die wie die beiden Elfmeter in Ordnung gingen.

Im Althegnenberger Lager wird man nun die Partie gegen Hechendorf als Lernstunde ansehen, wie Aue betont. Denn was Willen und Einstellung betrifft, könne er seinem Team keinen Vorwurf machen. Das habe er den Spielern auch so gesagt. „Ich bin mir sicher, dass wir durch diese Niederlage eher wachsen als dass sie uns schadet.“

Abstiegsrunde G

SV Puch - Schöngeising II 3:0 (3:0) – Der SV Puch ist auf dem besten Weg als amtierender C-Klassen-Meister den Verbleib in der B-Klasse zu sichern. Der 3:0-Erfolg über den SC Schöngeising II war bereits der zweite Sieg in der Abstiegsrunde. Damit grüßen die Pucher nun von der Tabellenspitze der Gruppe G. Gegen Schöngeisings zweite Mannschaft ließ die Mannschaft von Trainer Marco Errichetti überhaupt nichts anbrennen. Petru Nistor hatte die Gastgeber schon in der 2. Minute in Führung gebracht. Robert Bublinschi sorgte mit seinen beiden Treffern (6. und 22.) dann schon vor der Pause für die Vorentscheidung. (Hans Kürzl, Thomas Benedikt)