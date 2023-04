A-Klasse kompakt: Wildenroth und Landsberied feiern Tor-Festivals

Von: Thomas Benedikt

Konkurrieren um die Spitzenplätze: die SpVgg Wildenroth (in Rot) und der FC Landsberied (grüne Trikots). © Peter Weber

Tore satt bekamen die Zuschauer am 3. Spieltag der Zugspitz-A-Klassen zu sehen. Am häufigsten durfte der FC Landsberied jubeln.

Landkreis – Zahlreiche Gelegenheiten zum Jubeln boten die Partien der SpVgg Wildenroth, des TSV Jesenwang und des TSV Fürstenfeldbruck West – allerdings mit sehr unterschiedlichen Torverteilungen.

Meisterrunde A

SV Adelshofen - DJK Schwabhausen 3:0 (0:0) – Genau eine Halbzeit lang hat der SV Adelshofen Anlaufzeit gebraucht. Dann aber legte die Mannschaft von Trainer Denis Teschke richtig los. Eine Minute nach Wiederanpfiff gelang Marco Klass der Führungstreffer für die Gastgeber. In der Folge blieb es zunächst spannend. Doch binnen drei Minuten machten die Gastgeber dann alles klar gegen das Gruppen-Schlusslicht. Tobias Wanner (65.) und nochmals Klass (68.) sorgten für den 3:0-Endstand.

SpVgg Wildenroth - FC Scheuring 5:0 (2:0) – Mit großer Spannung hatten die Wildenrother der Partie gegen Scheuring entgegengefiebert, wie Teamsprecher Jürgen Throm erzählt. „Scheuring kannten wir nicht, und wir wollten mal wissen, wie gut die andere Gruppe so ist.“ Die Antwort auf die Frage fällt – nimmt man nur diese eine Partie als Maßstab – ziemlich deutlich aus. Die Wildenrother übernahmen von Beginn an das Kommando. Trotzdem mussten sie bis zur 30. Minute warten, ehe sie zum ersten Mal jubeln durften. Getroffen hatte Timo Ritter. Damit war der Torreigen eröffnet. Noch vor der Halbzeit legte Maximilian Scheidl das 2:0 nach (35.). Im zweiten Durchgang waren es dann Simon Grossmann (60.) und zwei Mal Scheidl (77. und 87.), die das Ergebnis weiter nach oben schraubten.

FC Landsberied - TSV Geltendorf 6:2 (5:1) - Der FC Landsberied wahrt seine Chancen auf den Aufstieg. In beeindruckender Manier bezwang die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhardt den TSV Geltendorf. Vor allem in der ersten Halbzeit überrollten die Gastgeber ihre Gegner regelrecht. Lukas Förg (3., 29. und 33.), Christoph Schindler (5.) und Alexander Felbinger (45.) sorgten schon zur Halbzeit für eine mehr als komfortable 5:1-Führung. Unterbrochen hatte den Landsberieder Torreigen nur Geltendorfs Sebastian Graetz zum zwischenzeitlichen 1:2 (12.). In Durchgang zwei war von Landsberieds Offensiv-Power dann nicht mehr so viel zu sehen. Nur Christoph Schindler trug sich ein zweites Mal in die Torschützenliste ein (54.) ebenso wie Geltendorfs Graetz (83.).

Meisterrunde B

TSV Geiselbullach II - SV Puchheim 2:1 (1:1) – Der SV Puchheim wartet in der Meisterrunde weiter auf den ersten Punktgewinn. Nach Niederlagen gegen Überacker und Malching schnupperte die Mannschaft von Trainer Dariusz Figura bei Geiselbullachs zweiter Garde lange an einem Unentschieden. Doch am Ende standen die Puchheimer wieder mit leeren Händen da. Dabei hatten sie viel Moral bewiesen, als sie den frühen Rückstand durch Maximilian Skucha (8.) noch vor der Pause durch Lukas Sabucha (41.) ausgleichen konnten. Doch auf die erneute Geiselbullacher Führung durch Florian Dieing (70.) fanden die Gäste keine Antwort mehr.

RW Überacker - SC Malching 1:2 (0:1) – Die Siegesserie des SC Malching hat auch nach dem Derby gegen Überacker Bestand. Schon früh hatten sich die Gäste eine Führung erspielt. In der 12. Minute netzte Dominic Frieß ein. Endgültig auf der Siegerstraße angelangt waren die Malchinger, als Jonathan Reidel direkt nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Zwar kamen die Gastgeber noch einmal durch Maximilian Libal heran (78.). Zu mehr reichte es aber nicht mehr. „Am Ende entscheiden zwei Fehler von uns das Spiel“, sagt RW-Sprecher Andreas Froschmeier. „Eigentlich war es ein richtiges 1:1-Spiel.“

BVTA Fürstenfeldbruck - SC Schöngeising 1:2 (0:1) - Für den BVTA Fürstenfeldbruck wird die Luft im Kampf gegen den Abstieg immer dünner. Gegen den SC Schöngeising kassierten die Brucker bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel der Abstiegsrunde. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Felix Ortwein in Führung. Danach passierte lange erstmal wenig vor den Toren. Erst in der 73. Minute klingelte es zum zweiten Mal. Kilian Probst besorgte er Strafstoß die Vorentscheidung zu Gunsten der Schöngeisinger. Deniz Güntekins Anschlusstreffer in der 94. Minute war am Ende reine Ergebniskosmetik.

Abstiegsrunde I

SC Egling - TSV Fürstenfeldbruck West 6:0 (4:0) – Gewaltig unter die Räder ist der TSV Fürstenfeldbruck West beim SC Egling gekommen. Schon zur Pause war die Begegnung eigentlich entschieden. Dreimal Christian Zech und einmal Timo Winterholler hatten für die 4:0-Führung der Gastgeber nach nur 45 Minuten gesorgt. Im zweiten Durchgang ließ es Egling zwar etwas ruhiger angehen. Für einen Doppelpack von Moritz Högenauer reichte es aber trotzdem noch.

TSV Jesenwang - SV Erpfting 3:3 (1:0) – Nach einer torarmen ersten Halbzeit nahm das Duell zwischen Jesenwang und Erpfting richtig Fahrt auf. Zur Halbzeit hatten die Gastgeber durch das Tor von Michael Rau (27.) knapp geführt. In der Folge glichen die Gäste immer wieder aus. Erst zum 1:1, dann zum 2:2 (65.) nach dem Führungstreffer von Michael Schmid (58.) und schließlich zum 3:3 (83.), nachdem zuvor Benedikt Schlemmer die Jesenwanger zum dritten Mal in dieser Partie in Führung gebracht hatte (69.).

Abstiegsrunde L

FC Emmering II - SV Germering 1:1 (0:1) – Fast 90 Minuten lang lagen die Germeringer beim FC Emmering II in Führung. Am Ende reichte es für die Mannschaft von Trainer Christian Patsch aber doch nur zu einem Punkt. Die Gäste waren gut in die Partie gekommen und belohnten sich mit einer frühen Führung. Philipp Gottschalk markierte das 1:0 (7.) für die Germeringer. Diese Führung sollte bis zur 95. Minute Bestand haben. Doch Sekunden vor dem Schlusspfiff gelang es Vincent Leopold doch noch Germerings Schlussmann Moritz Bender zu überwinden (95.)

TSV Gernlinden - TSV Hechendorf 4:1 (2:0) – In starker Form hat sich der TSV Gernlinden zu Hause gegen den TSV Hechendorf präsentiert. Schon zur Halbzeit hatten sich die Gastgeber dank Treffern von Markus Gschwandtner (11. und 47. per Elfmeter) einen beruhigenden Vorsprung erspielt. Doch in der zweiten Halbzeit mussten die Gastgeber dann doch noch zittern. Markus Knoll gelang in der 51. Minute der Anschlusstreffer für die Gäste. Zehn Minuten später war dann aber wieder Ruhe angesagt: Florian Hösch (61.) traf zum 3:1 und quasi mit dem Abpfiff besorgte Daniel Hartig das 4:1 (93.). (Thomas Benedikt)