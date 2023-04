A-Klasse kompakt: Adelshofen übernimmt die Tabellenspitze - Erster Sieg für den SV Puchheim

Hielt den Laden hinten sauber: Die Abwehr des SV Puchheim (in Grün) hielt die Null gegen die Gäste-Mannschaft vom SC Wörthsee. © Peter Weber

Am 4. Spieltag der A-Klassen im Zugspitz-Kreis gibt es einen Wechsel an der Spitze der Meisterrunde. Adelshofen löst Wildenroth ab.

Landkreis – Im Kampf um die Tabellenspitze hat Wildenroth das Nachsehen. Die Pleite gegen Geltendorf kostet die Spitzenreiter-Position.

Meisterrunde A

SV Adelshofen - FC Scheuring 4:0 (1:0) – Zuhause gibt es einen ungefährdeten Sieg für die Platzherren und damit auch den Sprung an die Tabellenspitze, nachdem Wildenroth unerwartet gepatzt hat. Gut gespielt, intensiv und kampfbetont, verdienter Sieg so lautete das Fazit nach der Partie. Luis Multerer vollendete zum 1:0 (14.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Turacci auf 2:0 (49.). Marco Klass sorgte mit einem Doppelpack (55./90.) für den deutlichen 4:0-Sieg für Adelshofen.

DJK Schwabhausen - FC Landsberied 3:3 (0:1) – Ein kleiner Rückschlag für die Landsberieder. Beim Schlusslicht Schwabhausen kam der FCL nur zu einem Remis. „Es war nicht wirklich ein gutes Spiel von uns, aber es war auch richtig schwierig zu spielen“, so Abteilungsleiter Max Bals, der die „Schlammschlacht“ mit verfolgt hatte. Die Gäste konnten durch den Treffer von Luis Kellner zwar in Führung gehen und dieses Mini-Polster auch bis zur Halbzeit-Pause behalten. Doch nach dem Seitenwechsel glichen die Hausherren aus und legten sogar das 2:1 auf. Lukas Förg konnte egalisieren, doch in der Schlussphase war die DJK am Drücken und konnte wieder in Führung gehen (89.). In der Nachspielzeit glückte noch Tim Jagusch der Ausgleich zum 3:3 für Landsberied. „Wenigstens noch den einen Punkt geholt“, so Bals.

TSV Geltendorf - SpVgg Wildenroth 4:3 (3:2) – Da fehlten selbst Wildenroths Teamsprecher ein wenig die Worte. „Es ist wie verhext“, so Jürgen Throm nach der Pleite seiner Elf gegen Geltendorf Denn eigentlich waren die Gäste gut ins Spiel gekommen. Maximilian Scheidl hatte Wildenroth in Front gebracht (4.). Doch es sollte nicht lange dauern und der Ausgleich fiel. Ein weiter Ball und Michael Rauschmayr egalisierte für Geltendorf (7.). Und genauso sollte es Geltendorf auch kurze Zeit später wieder gelingen. Ein weiter Ball und erneut ist es Rauschmayr, der einschiebt zum 2:1 (19.). Und Geltendorf schnupperte schon am Sieg, als Sebastian Grätz das 3:1 markierte (36.). Doch Wildenroth kann kontern, Szymon Portka erzielte zumindest den Anschlusstreffer vor dem Seitenwechsel (37.). „Die sind viermal vor unserem Tor und machen drei Tore“, so Throm. Doch da war nicht nur er „noch guter Dinge, dass wir das Spieldrehen können“. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Wildenroth nur noch verkrampft. „Die Bälle kamen nicht mehr an, wir hatten nicht mehr viele Chancen“, so Throm hinterher. Und wieder war Geltendorf am Zug. Erneut war es Grätz, der das 4:2 erzielte (59.). Wildenroth suchte nach Chancen, Xaver Throm nutzte eine und erzielte das 3:4 (77.). Geltendorf machte zu, „verteidigte mit Mann und Maus“ und holte sich den Sieg. Dazu ereilten die SpVgg schlechte Nachrichten aus dem Krankenlager. Innenverteidiger Thorsten Roman hat die Diagnose Kreuzbandriss erhalten. „Das ist bitter“, so Throm. Doch es heißt nach vorne schauen: „Zum nächsten Spiel muss ein Dreier her.“

Meisterrunde B

SV Puchheim - SC Wörthsee 1:0 (0:0) – Über ihren ersten Sieg in der Meisterrunde durften jetzt die Puchheimer jubeln. Und auch Trainer Dariusz Figura zeigte sich höchstzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Wörthsee ist ein super Gegner, die sind jung und dynamisch.“ Er hatte in der ersten Hälfte Chancen auf beiden Seiten gesehen, doch die blieben allesamt liegen – in der Anfangsphase gab es schon Jubel bei den Wörthsee-Fans, als der Ball im Kasten von Puchheims Keeper Gerd Müller landete, doch der Referee entschied auf Abseits. Erst nach der Pause gelang es Stürmer Marcin Bednarczyk, den gegnerischen Keeper zu überwinden – und das Tor zählte. „Schön rausgespielt“, so das Urteil vom Coach über den Treffer zum 1:0 für Puchheim (68.). Auch danach blieb es weiter „total spannend“, denn aufgegeben hatten sich die Gäste längst nicht. Doch es sollte beim 1:0 für Puchheim bleiben. SVP-Trainer Figura, der noch nicht über den kompletten Kader verfügen kann („80 Prozent sind schon da“), lobte seine Elf: „Wir versuchen unsere Hausaufgaben zu machen und konstant zu bleiben.“

RW Überacker - SC Gröbenzell II 4:1 (1:1) – Ein ungefährdeter Sieg für die Rot-Weißen aus Überacker. Rico Lampl legte vor für RW (2.). Gröbenzell konnte noch vor der Pause ausgleichen, durch Benedikt Lugmayr (39.). Nach dem Seitenwechsel dominierten aber die Platzherren die Partie. Christian Haag sorgte für das 2:1 (50.), Lucas Eberl netzte zum 3:1 ein (71.) und den Schlusspunkt setzte Christoph Heinzinger mit dem Treffer zum 4:1 (90.). Vorstand Andreas Froschmeier war zufrieden: „So kann es weitergehen.“

SC Malching - TSV Geiselbullach II 2:0 (1:0) – Mit diesem Sieg festigen die Malchinger die Tabellenspitze, doch die Rot-Weißen bleiben dran. Makellos ist die Bilanz des SCM bisher: Vier Spiele, vier Siege. Auch gegen die Kreisliga-Reserve aus Geiselbullach ließ man nichts anbrennen. Die Elf von Trainer Ziyad Hayat siegte ungefährdet. Die Tore erzielten Florian Lang (19.) und Marius Schmuck (83.).

Abstiegsrunde H

ASV Biburg - SC Schöngeising 2:4 (2:3) – Schon der Anfang verhieß für die Hausherren aus Biburg nichts Gutes. Die Gäste aus Schöngeising gingen durch den Treffer von Kilian Probst früh in Führung (2.). Tobias Ehemann konnte zwar postwendend ausgleichen (3.), doch die Schöngeisinger blieben am Drücker. Alexander Schwab schob zum 2:1 ein (21.). Doch Biburg kämpfte weiter und glich wieder aus. Diesmal egalisierte Johannes Stock. „Wir haben zwei Tore quasi aus dem Nichts kassiert“, so Trainer Christian Norpalik. Den nächsten Führungstreffer der Gäste konten man nicht mehr ausgleichen. Flavio Nogueira hatte getroffen (43.). Und nach der Pause hatte der SCS Oberwasser bekommen. Erneut war es Probst, der nach der Pause einnetzte zum 4:2-Sieg für Schöngeising. Dem hatte Biburg nichts mehr entgegenzusetzen. Coach Norpalik war die Niederlage aber zweitrangig, denn sein Spieler David Breuer musste nach einem Zusammenstoß mit Schulter- und Schlüsselbeinverletzung vom Hubschrauber abgeholt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Abstiegsrunde I

TSV Fürstenfeldbruck West - TSV Jesenwang 0:6 (0:2) –N ichts zu melden hatten die Westler daheim gegen die Gäste aus Jesenwang. Nach einer knappen halben Stunde hatten sich die Gäste warmgespielt und schossen sich fortan in einen wahren Torrausch. Johannes Drexler legte das 1:0 auf (34.). Kurz darauf erhöhte Julian Dei auf 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel ging es flott weiter bei Jesenwang. Benedikt Schlemmer schob zum 3:0 ein (60.). Michael Schmid sorgte für das 4:0 (66.). In der Schlussphase jubelte Drexler über seinen zweiten Treffer (80.), den Schlusspunkt zum 6:0-Sieg setzte Lukas Stangl (90.).

Abstiegsrunde L

SV Germering - TSV Gernlinden 5:1 (3:0) – Da dürfte nicht nur das Trainerherz höher gehüpft sein. Denn zuhause zerlegten die Germeringer ihre Gäste mit 5:1. Benedikt Stege machte gleich in der ersten Spielminute den Anfang mit seinem Treffer zum 1:0. Es folgte ein Eigentor der Gäste durch Tobias Dehler (15.). Markus Schönbauer brachte Germering auf 3:0 in Front (28.). Auch nach dem Seitenwechsel zeigte die Elf von Trainer Christian Patsch weiter Biss. Robert Cupic schraubte das Ergebnis auf 4:0 (56.). der Ehrentreffer gelang Gernlinden durch Patrick Heiny (83.). Die Schlussphase gehörte dann aber wieder ganz den Hausherren. Philipp Schlederer netzte zum 5:1 ein (86.). (Stephanie Hartl)