B-Klasse kompakt: Spannung in den Meisterrunden - GW Gröbenzell schlägt Spitzenreiter Ethnikos

Von: Andreas Daschner

Hürde übersprungen: Puch (in weiß) siegte gegen Alling dank eines Elfmeters. © Peter Weber

Spannung pur herrscht in den beiden Zugspitz-Meisterrunden der B-Klassen. Die Spitzengruppen rutschen immer enger zusammen.

Landkreis – In der Gruppe A trennen Tabellenführer Ethnikos Puchheim und den Tabellenfünften Kottgeisering gerade einmal fünf Punkte. Lediglich Puchheims Reserve ist bereits abgeschlagen. Noch enger geht es in Gruppe B her, wo mit Althegnenberg, Hechendorf und Türkenfeld gleich drei Teams mit 13 Zählern vorne stehen.

Meisterrunde A

SpVgg Wildenroth II - SV Kottgeisering 0:0 – Statt auf Platz drei die Verfolgerrolle einzunehmen, müssen sich die Kottgeiseringer nach dem torlosen Derby-Remis mit Platz fünf begnügen. „Wenn wir Stürmer gehabt hätten, hätten wir gewonnen“, konstatierte SV-Coach Uwe Slowik nach der Nullnummer. Dennoch bezeichnete er die Leistung seiner mit vielen Jugendspielern gespickten Elf als in Ordnung. „Die Mannschaft hat den Kampf angenommen.“ Dass trotzdem nicht mehr dabei herauskam, kommentierte die Übungsleiter mit einem herzhaft-bairischen „Ja mei“. Beim Blick auf die Tabellenkonstellation betonte Slowik auch: „In dieser engen Gruppe ist ja trotzdem noch immer alles drin.“

Ethnikos Puchheim - GW Gröbenzell 0:1 (0:0) – Die Grünweißen sorgten mit ihrem Sieg beim Spitzenreiter dafür, dass die Spannung in der Meisterrunde A auf die Spitze getrieben wird. In der hitzigen und sportlich sehr ausgeglichenen Partie brachte ein Strafstoß die Entscheidung. Nach einem klaren Handspiel eines Puchheimers zeigte Fabian Stiening keine Nerven und erzielte vom Punkt aus in der 81. Minute das goldene Tor. „Die Partie hätten beide Mannschaften gewinnen können“, musste GWG-Coach Florian König zugeben. „Am Ende hatten wir mit dem Elfmeter einfach ein wenig mehr Glück.“

Meisterrunde B

SV Althegnenberg - SF Windach 0:0 – Der SV hat es verpasst, sich an der Tabellenspitze etwas abzusetzen. An der fußballerischen Leistung lag das aber nicht, wie Coach Marcel Aue betonte. Die sei nämlich „bombenstark“ gewesen. „Wir haben 90 Minuten lang das Spiel dominiert, hatten mehr Ballbesitz, mehr Chancen.“ Warum es trotzdem nur zu einem torlosen Remis gereicht hat? „Wenn man drei Tausendprozentige und eine Handvoll weitere Semi-Chancen nicht reinmacht, dann kann man kein Spiel gewinnen“, so der Übungsleiter. Und so bleibt dem Coach nach der spielerisch vielleicht sogar besten Saisonleistung der Althegnenberger nur das etwas bittere Fazit: „Die Jungs haben sich für ihr gutes Spiel leider nicht belohnt.“

Abstiegsrunde G

SV Puch - TSV Alling II 4:3 (3:2) – Der SV Puch bleibt in der Abstiegsrunde ungeschlagen. Nach dem Sieg gegen den bisherigen Spitzenreiter Alling übernehmen die Pucher nun selbst den Platz an der Sonne und haben vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Zum Helden des Spiels wurde Awali Goma, der in der 73. Minute einen Strafstoß nervenstark zum 4:3 verwandelte. Den Torreigen hatte Serdar Gövercile ebenfalls per Elfmeter eröffnet. Außerdem war Thomas Giampieri zweimal für den SV erfolgreich. Alling hatte zwischenzeitlich zwar einen 1:3-Rückstand ausgeglichen. Doch das blieb am Ende unbelohnt. (Andreas Daschner)